Vụ nổ khí độc ở Jordan khiến 5 công dân Việt Nam tử vong

Xã hội 02/07/2022 14:52

Trong lúc bốc dỡ, trục cáp bị đứt, khiến một bồn chứa 25 tấn chất độc rơi từ cần cẩu xuống tàu, khiến khí độc phát tán ra xung quanh. Vụ việc khiến 12 người Việt Nam thương vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 2/7, người thân và chính quyền địa phương xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, có một lao động người xã này là nạn nhân tử vong trong vụ nổ khí độc ở Cảng Aqaba, Jordan.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thành (sinh năm 2002, tại xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu). Anh Thành đi xuất khẩu lao động theo con đường chính ngạch, bắt đầu làm việc trên tàu Forest 6, số hiệu VRUK3, xuất xứ Hong Kong (Trung Quốc) từ tháng 12/2021. Mới làm việc được hơn nửa năm thì anh Thành gặp tai nạn thương tâm.

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Nạn nhân Thành (bên trái) tử vong trong vụ nổ khí độc ở Jordan - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân Thành. Theo đại diện chính quyền địa phương và người thân, nguyện vọng của gia đình là mong muốn cơ quan chức năng giúp đỡ để gia đình sớm đưa thi thể anh Thành trở về quê nhà tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Bên cạnh đó, theo báo Tiền Phong đưa tin, vào tối 30/6, lãnh đạo UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đã nhận được thông tin có một công dân quê xã Đồng Thành tử vong vụ nổ khí độc ở cảng Aqaba, Jordan. Nạn nhân là anh Mai Văn Triều 34 tuổi, quê xã Đồng Thành, huyện Yên Thành.

Anh Triều là thuyền viên giỏi trong nhiều năm và vừa mới lên thuyền trưởng chưa được một tháng nay.

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Anh Mai Văn Triều - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ VnExpress, vào ngày 27/6, khi tàu Forest 6, số hiệu VRUK3, quốc tịch Hong Kong, do chủ tàu Seacon Ships Management Co., Ltd quản lý đang neo đậu tại Cảng Aqaba, Jordan, trong quá trình tiến hành cẩu bồn chứa khí chlorine xuống tầu thì dây cẩu bị đứt, bồn chứa bị rơi xuống sàn tàu dẫn đến cháy nổ.

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Bồn chứa khí chlorine đang được cẩu từ trên thuyền xuống - Ảnh: VnExpress

Chlorine là khí độc có màu vàng, thường được sử dụng để khử trùng nước. Nó có thể tạo ra acid hydrochloric trong cơ thể người hít phải, dẫn tới tình trạng bỏng rát và kích ứng màng nhầy trong phổi, khiến nạn nhân không thể thở như người đuối nước và tử vong.

Vụ nổ đã khiến 5 thuyền viên quốc tịch Việt Nam do 2 doanh nghiệp đưa đi tử vong. Trong đó, 4 thuyền viên do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phát (HOANG PHAT CONSTRAIN) phái cử; 1 thuyền viên do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực (PITSCO CO.,LTD) phái cử; Ngoài ra, 7 thuyền viên khác do Công ty HOANG PHAT CONSTRAIN phái cử cũng bị thương nhẹ do vụ tai nạn này.

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