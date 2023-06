Anh Triều là thuyền viên giỏi trong nhiều năm và vừa mới lên thuyền trưởng chưa được một tháng nay.

Anh Mai Văn Triều - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ VnExpress, vào ngày 27/6, khi tàu Forest 6, số hiệu VRUK3, quốc tịch Hong Kong, do chủ tàu Seacon Ships Management Co., Ltd quản lý đang neo đậu tại Cảng Aqaba, Jordan, trong quá trình tiến hành cẩu bồn chứa khí chlorine xuống tầu thì dây cẩu bị đứt, bồn chứa bị rơi xuống sàn tàu dẫn đến cháy nổ.

Bồn chứa khí chlorine đang được cẩu từ trên thuyền xuống - Ảnh: VnExpress

Chlorine là khí độc có màu vàng, thường được sử dụng để khử trùng nước. Nó có thể tạo ra acid hydrochloric trong cơ thể người hít phải, dẫn tới tình trạng bỏng rát và kích ứng màng nhầy trong phổi, khiến nạn nhân không thể thở như người đuối nước và tử vong.

Vụ nổ đã khiến 5 thuyền viên quốc tịch Việt Nam do 2 doanh nghiệp đưa đi tử vong. Trong đó, 4 thuyền viên do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phát (HOANG PHAT CONSTRAIN) phái cử; 1 thuyền viên do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực (PITSCO CO.,LTD) phái cử; Ngoài ra, 7 thuyền viên khác do Công ty HOANG PHAT CONSTRAIN phái cử cũng bị thương nhẹ do vụ tai nạn này.