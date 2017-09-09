Vụ chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy: Con trai 2 tuổi tưởng ba ngủ cứ lay gọi 'Ba ơi, dậy đi'

Xã hội 09/09/2017 09:56

Sự ra đi của thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 23 giờ ngày 7/9 để lại biết bao tiếc thương cho những người còn sống. Đáng thương nhất là vợ con của anh, trong khi người vợ đang mang thai đứa con thứ hai thì con trai lớn chỉ mới hai tuổi.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng luôn ngồi túc trực bên linh cữu của chồng. Cảnh tượng người phụ nữ trẻ bụng bầu mặc chiếc áo tang trắng, trên tay bế đứa con trai nhỏ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Tiếng gọi thắt lòng của đứa con thơ

Đám tang của thượng úy Phạm Phi Long không chỉ có đồng đội mà còn có nhiều người thân, bà con hàng xóm. Trong đó, có rất nhiều mái đầu bạc cùng đôi mắt đỏ hoe khóc thương tiễn đưa đứa cháu hiền lành, tội nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn (cậu ruột của thượng úy Phạm Phi Long) sau khi nhận được cuộc gọi báo tin liền tất tả chạy đến nhà chị mình ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh). Trước sự ra đi đột ngột của cháu trai, ông Tuấn nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên Zing: "Tôi nắm tay nó thấy da thịt còn mềm, cứ tưởng nó đang ngủ chứ. Có ai ngờ đâu".

Vụ chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy: Con trai 2 tuổi tưởng ba ngủ cứ lay gọi 'Ba ơi, dậy đi' - Ảnh 1
Thượng úy Long ra đi khi con trai của anh chỉ mới hai tuổi - Ảnh: Thời đại

Khi thi hài con đưa về nhà, cha mẹ anh khóc không thành tiếng. Ông Nguyễn Văn Én (cha của thượng úy Long) vừa nhìn thấy con trai thì ngất xỉu.

Ông Tuấn còn kể thêm: "Sáng nay, đứa con trai hai tuổi của Long tưởng ba nó đang ngủ nên cứ lay rồi gọi 'Ba ơi, dậy đi' mà ba nó không dậy. Tiếng khóc của nó như cắt vào ruột, khiến ai cũng đau lòng, rơi nước mắt".

Được biết, tháng 10 tới hai vợ chồng anh Long sẽ đón chào đứa con gái thứ hai. Lẽ ra lúc này gia đình ba người đã cùng nhau đi du lịch Vũng Tàu. Nhưng đến phút cuối, chuyến đi bị hủy bỏ vì anh Long bận trực. Không ai ngờ rằng đó cũng chính là lần gặp mặt cuối cùng của hai vợ chồng. 

Ước mơ của cả gia đình tắt lụi cùng đám cháy

Trước khi hy sinh, người thượng úy trẻ tuổi còn biết bao ước mơ, dự định cho tương lai. Thấy mẹ cực khổ, gia đình vất vả khi phải tất bật tát nước vào mùa mưa, thượng úy Long dự định sẽ cố gắng làm việc để xây ngôi nhà lớn cho ba mẹ. 

Vụ chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy: Con trai 2 tuổi tưởng ba ngủ cứ lay gọi 'Ba ơi, dậy đi' - Ảnh 2
Mọi ước mơ, dự định của cả gia đình đều đã tắt lụi theo đám cháy ngày 7/9 - Ảnh: Thời đại

Đến nay, ông Phạm Văn Én vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng con trai của mình đã mãi mãi đi xa. Người cha già vẫn nhớ như in những ngày tháng cậu con trai đón xe buýt đi học từ Bến Thành về An Sương rồi gọi cha ra đón. Qua một thời gian, đứa con trai nhỏ của ông cũng trưởng thành, lập gia đình rồi sinh con. Biết bao dự định, hoài bão đang còn ấp ủ. Thế nhưng tất cả đã tắt lụi cùng đám cháy oan nghiệt vào ngày 7/9.

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