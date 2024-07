Theo ông Sự, khi nạn nhân N.H.B.T (18 tuổi) được cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM), qua xét nghiệm phát hiện trong người bệnh nhân có chất độc Xyanua, gia đình mới trình báo cơ quan chức năng, sau đó Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra. Những trường hợp khác trong nhà ông Nguyễn Văn Hải chết bất thường, gia đình không trình báo chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí , tối 8/7, ông Trần Hoàng Sự, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, cho biết vụ việc liên quan 5 người cùng nhà liên tiếp chết bất thường nghi bị đầu độc Xyanua đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra. Nạn nhân 18 tuổi đã được xuất viện.

Ngày 1/1/2024, bé N.K.D. (cháu ngoại của ông Hải) đột nhiên ngưng tim. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cứu chữa, nhưng không qua khỏi, tử vong ngày 2/1.

Ngày 30/3, bé N.H.M. (14 tuổi, con của anh Thế) ngưng tim, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch cấp cứu, nhưng được xác định đã tử vong ngoại viện. Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch có thông báo cho Công an huyện Nhơn Trạch.

Người thứ 5 là cháu N.H.N. (12 tuổi, cháu nội của ông Hải), được gia đình phát hiện ngưng tim, ngưng thở vào ngày 25/5. Bé được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Ngoại trừ trường hợp cháu M., 4 trường hợp còn lại, gia đình đều không trình báo cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lập thủ tục hồ sơ ban đầu.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Trước đó, dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người".

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, tiến hành mời Nguyễn Thị Hồng Bích lên làm việc và người phụ nữ này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.