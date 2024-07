Theo thông tin từ báo Người Lao Động , ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) liên hệ công an để cung cấp thông tin.

Bích tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Theo thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai), sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp khám nghiệm hiện trường. Bích đã chuẩn bị kịch bản đối phó cơ quan điều tra.

Với rất nhiều tài liệu, chứng cứ và sự quyết tâm của lực lượng tham gia phá án, Bích đã cúi đầu nhận tội và xin khai nhận để được hưởng khoan hồng của pháp luật.