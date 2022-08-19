Vụ 3 mẹ con tử vong do mắc kẹt trong đám cháy ở Ninh Thuận: Khó xác định nguyên nhân vì hiện trường bị thiêu rụi

Xã hội 19/08/2022 09:20

Hiện trường vụ hỏa hoạn bị lửa thiêu rụi làm 3 mẹ con tử vong nên công an phải điều tra tỉ mỉ, thận trọng. Cảnh sát đã trích xuất camera hiện trường để làm rõ.

Theo thông tin từ Zingnews, sáng 19/8, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 3 người mẹ con tử vong, ở căn nhà số 4/15A đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận lý giải do hiện trường vụ cháy bị lửa thiêu rụi nên phải điều tra kỹ lưỡng, thận trọng. "Cảnh sát đã trích xuất camera hiện trường, không bỏ sót chi tiết nào. Chúng tôi sẽ thông tin ngay khi có kết quả điều tra”, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận nói.

Vụ 3 mẹ con tử vong do mắc kẹt trong đám cháy ở Ninh Thuận: Khó xác định nguyên nhân vì hiện trường bị thiêu rụi - Ảnh 1
Công an Ninh Thuận vẫn đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm ba người tử vong - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 9 giờ 30 ngày 13/8, lửa bùng phát dữ dội tại ngôi nhà của gia đình anh Đặng Đình Hùng (38 tuổi) tại số 4/15A đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, ông Hùng chạy thoát được ra ngoài. Riêng vợ là chị Đặng Thị Hà (32 tuổi) cùng hai con mắc kẹt lại bên trong.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Trung đoàn Không quân 937, Đội PCCC khu vực Ninh Sơn – Bác Ái huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến dập lửa. Do căn nhà trên được dùng làm kho chứa đồ gia dụng, lực lượng tìm kiếm phải dùng tay bới, đưa hàng tấn đồ gia dụng ra ngoài.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 14/8, sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân. Hàng xóm gia đình anh Hùng cho biết vợ chồng anh Hùng dọn về đây ở gần được hai năm. Hai vợ chồng chuyên bỏ mối các đồ gia dụng và đã xây căn nhà trở thành kho chứa đồ.

Người này kể sáng xảy ra vụ cháy (13/8), anh Hùng phát hiện lửa bùng lên và chạy sang nhà anh nhờ gọi cứu hỏa. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, những người còn lại bên trong đều bị mắc kẹt.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy trong việc hỏa táng và đưa tro cốt đưa về quê ở Hà Nội.

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Sau nhiều giờ, lúc nghe lực lượng chức năng phát thông báo tìm thấy người cùng thi thể lần lượt được đưa ra, người thân đã không kìm được cảm xúc, khóc nức nở.

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