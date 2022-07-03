Vụ 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha: Báo nước ngoài cập nhật diễn biến mới

Xã hội 03/07/2022 17:40

Mới đây, trang Majorca Daily Bulletin đã cập nhật thêm thông tin chi tiết vụ hai nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha sau khi bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp.

Theo VietNamNet, Trang Majorca Daily Bulletin mới đây đã cập nhật thêm thông tin chi tiết vụ hai nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha sau khi bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp.

Trang này đưa tin hai nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh đã bị một số khách du lịch người Đức và bồi bàn của nhà hàng ở Andratx giữ lại trước khi cảnh sát tới. Hai người đã được tại ngoại sau đó và cảnh sát đang tiến hành điều tra.  

Majorca Daily Bulletin viết, hai người đàn ông vốn là những cái tên nổi tiếng ở quê nhà, đã gặp cô gái người Anh ở một nhà hàng tại Andratx (một đô thị trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha). Sau đó họ đưa cô gái quay lại khách sạn của mình - nơi cô gái bị cưỡng bức. Cô gái đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc và quay lại nhà hàng báo cho cô của mình. Người này đã liên hệ với cảnh sát ngay lập tức.

Theo truyền thông địa phương, hai người đàn ông đã bị phát hiện ngay sau đó đã bị một số khách du lịch người Đức và bồi bàn của nhà hàng khống chế cho đến khi cảnh sát đến. Hai người đã được tại ngoại nhưng không được phép rời Tây Ban Nha trong khi chờ cảnh sát điều tra thêm. Còn cô gái người Anh đã về nước cùng gia đình sau khi cho lời khai chi tiết với cảnh sát địa phương. 

Vụ 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha: Báo nước ngoài cập nhật diễn biến mới - Ảnh 1
Xe cảnh sát trước khách sạn nơi nghệ sĩ Việt lưu trú. Ảnh: Michel's

Liên quan đến vụ ồn ào của 2 nghệ sĩ Việt, tờ bào này cũng cho biết, hai người đàn ông Việt Nam đã bị bắt giữ bao gồm một nhạc sĩ và một diễn viên, lần lượt là 42 tuổi và 37 tuổi, là những người có tên tuổi tại Việt Nam. Vào ngày 25/6 vừa qua, 2 nghệ sĩ này đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một cô gái người Anh 17 tuổi.

Theo thông tin do Última Hora đăng tải, nhờ sử dụng quyền im lặng, cả hai được tại ngoại không bảo lãnh nhưng bị thu giữ hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi nhà chức trách địa phương vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra.

Báo Thanh Niên đã liên hệ với cảnh sát địa phương đảo Mollorca về sự việc của "hai nghệ sĩ Việt Nam", phía này cho biết: “Tuân thủ Luật Ley Orgánica 3/2018, ngày 5/12 Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, trong đó có bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo quyền kỹ thuật số, cảnh sát không cung cấp cụ thể thông tin của nghi phạm trong quá trình điều tra”. Tuy nhiên, phía này sẽ công bố mọi thông tin liên quan cho người thân "có quan hệ họ hàng gần gũi". Như vậy gia đình nạn nhân và hai nghi phạm có khả năng đã nắm được thông tin từ phía cảnh sát. Sáng 3.7, chúng tôi liên hệ với người thân của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, mẹ của anh cho biết bà không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào vì "hiện tại mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng". Luật Ley Orgánica 3/2018 được công bố vào ngày 6/12/2018 và có hiệu lực vào ngày 7/12/2018.

Hiện, sự việc đang khiến dư luận quân tâm.

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