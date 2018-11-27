Vinamilk nhận bằng khen của Thủ tướng về phát triển tam nông bền vững

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn diễn ra tại Hà Nội.

Ông Trịnh Quốc Dũng – Giám đốc Điều hành Vinamilk nhận bằng khen và hoa từ ông Cao Đức Phát – Phó Trưởng ban thường trực Ban KTTU và ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ NNPTNT

Là công ty sữa lớn nhất Việt Nam và được tin dùng bởi đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước, Vinamilk đã và đang đầu tư hàng ngàn tỉ đồng để tập trung đầu tư hai hạng mục lớn nhằm góp phần giúp công ty đạt mục tiêu doanh số 80 ngàn tỉ đồng vào năm 2021, đó là nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng các trang trại chăn nuôi bò sữa.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW là sự kiện nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những thành tựu đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trên cơ sở đó đề ra những quan điểm, chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Giám đốc nhà máy sữa Vinamilk Tiên Sơn Nguyễn Chí Cường nhận bằng khen từ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Hiện tại, Vinamilk đang sở hữu hệ thống 10 trang trại chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam đều đạt chứng nhận Global GAP – tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu. Theo tổ chức chứng nhận uy tín hàng đầu thế giới Bureau Veritas (Là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận quốc tế có trụ sở tại Pháp) thì Vinamilk đang sở hữu “Hệ thống trang trại đạt chuẩn quốc tế Global G.A.P lớn nhất châu Á”. Trang trại bò sữa organic của Vinamilk tại Đà Lạt là trang trại bò sữa organic theo tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu đầu tiên tại Việt Nam (do tổ chức Control Union Hà Lan chứng nhận).

Khu trưng bày của Vinamilk thu hút được nhiều khách đến tham quan và tìm hiểu về công ty

Với kế hoạch phát triển các trang trại, tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty (bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết) hiện lên tới khoảng 120.000 con, với sản lượng khoảng 800 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Dự kiến tổng đàn bò sẽ được nâng lên khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi.

Phát triển nông nghiệp bền vững cũng là mục tiêu Vinamilk hướng đến, báo cáo phát triển bền vững định kỳ được đảm bảo bởi các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới cho thấy các trang trại Vinamilk đã áp dụng hiệu quả hàng loạt công nghệ cao trong phát triển bền vững: năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, biogas), tiết kiệm năng lượng và tài nguyên ( hệ thống điều khiển làm mát tự động, đèn Led, hệ thống tái sử dụng nước trong chăn nuôi).. từ đó sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt - trang trại bò sữa hữu cơ đạt tiêu chuẩn Châu Âu (EU) đầu tiên tại Việt Nam.

Cũng chính vì những sự nỗ lực trong chiến lược phát triển bền vững và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường mà vào ngày 22/11 vừa qua, trong Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018 do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì, cũng đã được vinh danh là Doanh nghiệp 3 năm liên tiếp được bình chọn vào Top 10 doanh nghiệp bền vững.

Bộ chỉ số Doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) để bình chọn hàng năm và vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc về PTBV. Đây là chỉ tiêu bổ sung hoàn hảo vào Bộ Chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp mà chính phủ đã và sẽ công bố hàng năm cùng với sách trắng về phát triển doanh nghiệp hàng năm của Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển, Vinamilk luôn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện duy trì tăng trưởng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh song song với việc tập trung phát triển con người, các hoạt động trách nhiệm xã hội hướng về cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Việc trong những tháng cuối năm, Vinamilk liên tiếp nhận đươc các bằng khen và sự đánh giá cao của Chính phủ trong công tác phát triển bền vững đã minh chứng cho đường lối phát triển đúng đắn, có “tâm” và có “tầm” của công ty trong sự nghiệp xây dựng một ngành nông nghiệp chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Việt Nam cũng như thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng thịnh vượng và bền vững.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 được thành lập dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng sự đồng hành xuyên suốt của công ty Vinamilk với sứ mệnh hết sức cao cả, đó là đảm bảo quyền được uống sữa mỗi ngày của trẻ em Việt Nam, để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ. Với 1.540.800 ly sữa tương đương 10 tỷ đồng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam dành cho hơn 17.000 trẻ em của 23 tỉnh thành trên cả nước vào năm 2018, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong chặng đường 10 năm là hơn 33 triệu ly với tổng giá trị tương đương gần 140 tỷ đồng đến với gần 420 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam. Chương trình đã mang hàng triệu ly sữa ấm áp tình thương đến khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Gần đây nhất, Trong các năm gần đây, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang…

Bên cạnh chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiện nay Vinamilk còn là đơn vị triển khai Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và chương trình sữa học đường quốc gia trên toàn quốc. Năm 2018 là năm thứ 6 trong hành trình đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước, Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã đưa tổng số cây đã trồng tại gần 20 tỉnh thành Việt Nam lên tới 680 ngàn cây xanh các loại với giá trị gần 9 tỷ đồng và đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Vinamilk cũng là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình Sữa học đường từ năm học 2007 cho đến nay, nhằm đem đến các sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng quốc tế cho các em học sinh trên mọi miền đất nước, giúp các em được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, vì một Việt Nam Vươn Cao. Sau 11 năm, Vinamilk đã hỗ trợ hơn 140 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường, tương đương với khoảng gần 60 triệu hộp sữa cho 700.000 em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh, thành như: Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh… Đây cũng là tiền đề để các cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm xem xét xây dựng và triển khai đề án Sữa học đường của tỉnh mà nhiều tỉnh/thành phố đang thực hiện.