Sáng 16/4, Bộ Y tế đã thông báo ghi nhận thêm 1 trường hợp mới dương tính với Covid-19 tại Việt Nam.
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Sáng 16/4, Bộ Y tế đã thông báo ghi nhận thêm 1 trường hợp mới dương tính với Covid-19 tại Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 268 trường hợp dương tính với Covid-19.
CA BỆNH 268 (BN268): Bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.
Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Tính đến sáng 16/4, tại nước ta đã có 171 bệnh nhân được chữa khỏi, vẫn chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, bệnh nhân 91 đã có những dấu hiệu lâm sàng tích cực. Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, bệnh nhân có dấu hiệu nhận biết xung quanh mặc dù đang còn duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút, huyết áp 117/69 mmHg (đã ngưng sử dụng thuốc vận mạch trong 24 giờ qua), SpO2 99%, xét nghiệm đông máu tạm ổn kèm tình trạng chảy máu mũi ít, tiểu khá hơn 1.100 ml/24 giờ. Hiện bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm.