Theo quan điểm của luật sư trên phương diện pháp lý, Diễm My (22 tuổi) trong câu chuyện liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai đã đủ năng lực hành vi dân sự, có thể đăng ký tạm trú hợp pháp.

Vừa qua, dư luận đã không khỏi xôn xao trước câu chuyện của cô gái Diễm My (SN 1999) bỏ nhà đi "tu tập" tại Tịnh thất Bồng Lai (tên mới là Thiền am bên bờ vũ trụ). Năm 2019, Diễm My từng "xuất gia" tại cơ sở này nhưng bị gia đình ngăn cấm. Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Tuyết Mai - mẹ ruột Diễm My từng chia sẻ, lần cuối cùng gặp con gái là vào tháng 6/2020. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình không có tung tích gì về con. Bà Mai cho biết: "Tôi chắc chắn 99% Diễm My đang ở Thiền am bên bờ vũ trụ, bởi tất cả những lần con bé bỏ trốn đều liên quan tới nơi đó. Tôi đã nhiều lần khuyên răn con trong suốt thời gian nó ở với chúng tôi, nó cũng vâng dạ "con biết nơi đó không tốt". Vậy mà cuối cùng, My lại bỏ chúng tôi mà đi".

Hiện tại, vợ chồng bà Mai, ông Thắng vẫn đi tìm con. Tuy nhiên, bà Tuyết Mai cho rằng không thể "khởi kiện" hay "lục soát" Tịnh thất Bồng Lai vì nơi này là tư gia. Hơn nữa, con gái của bà cũng đã trên 18 tuổi, hoàn toàn có thể tự do cư ngụ tại những địa điểm khác mà không cần chịu sự kiểm soát của bố mẹ. Diễm My có thời gian sống tại Tịnh thất bồng lai - Ảnh: Cắt từ Clip Về phía Tịnh thất Bồng Lai, ông Nhất Nguyên - "tu sĩ" sống tại đây, khẳng định từ lâu đã không gặp Diễm My. Theo ông, việc "tu tập" vốn là vấn đề không thể cưỡng cầu. Trước đó, khi Diễm My "xin tu" tại cơ sở này, nhóm người thuộc Tịnh thất Bồng Lai cũng đã chủ động đi đăng ký tạm trú cho cô.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2020, Diễm My đã thực hiện đoạn video có nội dung tố cáo ba ruột là ông Võ Văn Thắng có hành vi sàm sỡ cô. Ngoài ra, cô cũng oán trách ba mẹ đã "giam cầm" cô trong nhà suốt 8 tháng trời. "Tôi biết con gái mình bị xúi giục để tố cáo, chửi mắng ba mẹ. Chúng tôi đã làm đơn kiện Diễm My, đó là một điều rất đau lòng nhưng vợ chồng tôi buộc phải làm vậy. Thứ nhất là để con gái xuất hiện, ra mặt; thứ hai là để biết được ai đứng sau những sự việc này" - bà Mai nói. Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất bồng lai, đã làm lễ 'xuất gia' cho Diễm My - Ảnh: Internet Liên quan đến sự việc này, Luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội) đưa ra quan điểm trên phương diện pháp lý, Diễm My đã 22 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về những hành vi mà mình thực hiện. Điều đó có nghĩa là cô ấy hoàn toàn có thể đến những nơi mình muốn, đăng ký tạm trú một cách hợp pháp và không ai có thể hạn chế quyền công dân của Diễm My. Ông Tiền cho biết: "Tuy nhiên, việc chăm sóc, giáo dục và quản lý con cái không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của cả người cha, người mẹ. Khi cha mẹ phát hiện ra Tịnh thất Bồng Lai không phải là một môi trường tích cực và khiến con u mê, sa đà vào vũng bùn lầy không thể thoát ra được hoàn toàn có quyền tố giác về hành vi lừa dối của Tịnh thất Bồng Lai. Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, khi việc cá nhân phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm hoàn toàn có quyền tố giác với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra và xử lý. Về nguyên tắc, mọi hành vi trái pháp luật đều có thể bị tố giác, tuy nhiên phải có căn cứ chứng minh dấu hiệu cấu thành tội phạm mới có thể xử lý. Vì vậy, trên phương diện pháp luật, việc cha mẹ Diễm My trình báo với cơ quan có thẩm quyền mà không được giải quyết cũng là điều dễ hiểu".

Mẹ Diễm My: 'Tôi từng van xin ông Lê Tùng Vân trả con gái' “Trong cơn bệnh nặng gần như chết đi, tôi đã nguyện cầu Phật trời cho tôi có thể đứng lên lại, tôi muốn đi tìm con… Tôi sẽ đưa nó về với gia đình”, chị Mai nghẹn ngào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-sao-co-be-diem-my-mat-tich-da-lau-nhung-co-quan-chuc-nang-khong-vao-cuoc-436672.html