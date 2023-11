Vừa qua, dư luận đã không khỏi xôn xao trước câu chuyện của cô gái Diễm My (SN 1999) bỏ nhà đi "tu tập" tại Tịnh thất Bồng Lai (tên mới là Thiền am bên bờ vũ trụ). Năm 2019, Diễm My từng "xuất gia" tại cơ sở này nhưng bị gia đình ngăn cấm.

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Tuyết Mai - mẹ ruột Diễm My từng chia sẻ, lần cuối cùng gặp con gái là vào tháng 6/2020. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình không có tung tích gì về con. Bà Mai cho biết: "Tôi chắc chắn 99% Diễm My đang ở Thiền am bên bờ vũ trụ, bởi tất cả những lần con bé bỏ trốn đều liên quan tới nơi đó. Tôi đã nhiều lần khuyên răn con trong suốt thời gian nó ở với chúng tôi, nó cũng vâng dạ "con biết nơi đó không tốt". Vậy mà cuối cùng, My lại bỏ chúng tôi mà đi".