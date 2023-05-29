Trèo cây hái vải, người phụ nữ 45 tuổi ở Tuyên Quang bất cẩn ngã xuống phải ngồi xe lăn

Theo chia sẻ của gia đình bệnh nhân, bệnh nhân leo cây hái vải sơ ý bị ngã ở độ cao khoảng 3m, đập vùng lưng xuống nền cứng. Sau ngã đau nhiều vùng thắt lưng, mất hoàn toàn vận động và mất cảm giác 2 chân (liệt hoàn toàn 2 chân).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 29/5, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Tuyên Quang cho biết, kíp mổ khoa Ngoại Thần kinh của BV phối hợp với kíp gây mê khoa PT-GMHS thực hiện phẫu thuật nắn chỉnh cột sống cho bệnh nhân Đ.T.T., 45 tuổi ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang chấn thương cột sống do ngã.

Bệnh nhân mau chóng được người nhà đưa đến BV. Kết quả chụp phim cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị gãy đốt sống T12, phần dưới trượt ra sau độ IV rất nặng. BSCKII. Nguyễn Quang Minh – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: Bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu bởi đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong phẫu thuật cột sống của BV. Trong phòng mổ, bệnh nhân được kiểm tra cẩn trọng các tổn thương. Tuy nhiên, do cú ngã từ độ cao 3m và đập vào nền cứng khiến phần tủy sống của bệnh nhân bị đứt hoàn toàn không thể cứu vãn được. Còn về phần cột sống bị gãy các bác sĩ đã tiến hành nắn chỉnh cột sống về đúng vị trí giải phẫu, bắt nẹp vít cố định vững chắc để sau này bệnh nhân có thể ngồi được và di chuyển bằng xe lăn.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cột sống cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Hiện tại, sau mổ 01 ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Bác sĩ khuyến cáo: Mùa hè là mùa thu hoạch nhiều loại cây ăn quả như vải, nhãn, xoài, khế, mít... người dân cần cẩn trọng hơn khi trèo cây hái quả, tránh để tai nạn đáng tiếc xảy ra như trường hợp của bệnh nhân này.

Cũng rơi vào trường hợp té ngã khi hái vải, theo thông tin từ báo Nghệ An, trưa 21/5/2021, ông Trần Xuân Lục - Chủ tịch UBND xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông không may bị rơi từ cây vải xuống đất tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 20/5/2021, anh Bùi Văn T. (SN 1989) cùng người nhà ra vườn của gia đình mình hái vải. Trong lúc hái quả, do cành vải bị gãy nên anh T. bị rơi từ trên cây xuống.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng , anh T. đã tử vong ngay sau đó. Thi thể của người đàn ông xấu số đã được gia đình đưa về và mai táng theo phong tục địa phương. Được biết, anh T. có vợ và 2 con nhỏ.