Chai nhựa chứa 1 lượng xyanua lớn được Bích giấu ở nghĩa trang gần nhà - Ảnh: Tuổi Trẻ

Do đó, cá nhân, tổ chức hoàn toàn có thể mua bán xyanua nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh mà không bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về chuyên môn sử dụng; cơ sở vật chất; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo an toàn hóa chất, an toàn phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 113/2017/NĐ-CP, việc mua bán chất độc phải có phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo Điều 23 Luật Hóa chất 2007.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của pháp luật về việc mua bán, kinh doanh hóa chất, cố tình thực hiện giao dịch trái quy định của pháp luật thì tùy thuộc tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà có thể bị áp dụng các chế tài xử lý khác nhau.