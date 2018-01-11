Chiều 11/1, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đưa ra thông báo chính thức về vụ tai nạn lật xe rước dâu, đồng thời bác bỏ những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Sáng nay (11/1), mạng xã hội xôn xao với thông tin xe chở khách đi rước dâu gặp tai nạn ở An Sơn - Gia Lai khiến nhiều người tử vong. Đi kèm đó là clip ngắn ghi lại cảnh tượng tai nạn khá nghiêm trọng vì chiếc xe bị lật nghiêng ngay bên đường. Va chạm bất ngờ khiến những người có mặt trên xe vô cùng hoảng sợ. Sau khi thoát ra ngoài, họ ngồi ngay bên vệ đường vừa khóc nức nở vừa gọi tên người thân còn mắc kẹt. Người đăng tải clip còn cho biết nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế say rượu khi lái xe, sau khi va chạm với xe máy đã làm ô tô lộn nhào nhiều vòng trên không.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, không có ai tử vong như thông tin lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đưa ra thông báo chính thức về vụ tai nạn trên, đồng thời bác bỏ những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo Trí Thức Trẻ, báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai nêu rõ, khoảng 12 giờ 45 ngày 10/1, tại Km83+300 trên Quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn xã Cư An, huyện Đắk Pơ, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 82A-035.62 do tài xế Võ Văn Thơm (29 tuổi, trú tại tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Lúc này, trên xe có 5 người (bao gồm chị Huỳnh Thị Kiều, 40 tuổi, trú tại xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cùng 4 người thân).

Khi xe ô tô trên lưu thông hướng từ thị xã An Khê đi huyện Đắk Pơ thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 81N1-9112, do ông Nguyễn Phùng Sơn (51 tuổi, trú tại tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê) điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều. Nhiều người nằm khóc thảm thiết bên vệ đường chờ người thân được cứu ra ngoài - Ảnh cắt từ clip Vụ tai nạn khiến xe ô tô lật nghiêng bên lề đường. Ông Nguyễn Phùng Sơn bị thương vùng mặt, chị Huỳnh Thị Kiều bị dập 2 ngón tay. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Không có ai tử vong như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xe chở dâu lật bên đường, hành khách hoảng loạn ngồi khóc nức nở gọi tên người thân còn mắc kẹt bên trong Chiếc xe khách chở đoàn người đi rước dâu đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm rồi lật nghiêng. Sau khi may mắn thoát ra ngoài, một số hành khách hoảng loạn ngồi bên đường khóc nức nở chờ người thân được cứu.

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