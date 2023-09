Người đăng tải clip còn cho biết nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế say rượu khi lái xe, sau khi va chạm với xe máy đã làm ô tô lộn nhào nhiều vòng trên không.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, không có ai tử vong như thông tin lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đưa ra thông báo chính thức về vụ tai nạn trên, đồng thời bác bỏ những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo Trí Thức Trẻ, báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai nêu rõ, khoảng 12 giờ 45 ngày 10/1, tại Km83+300 trên Quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn xã Cư An, huyện Đắk Pơ, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 82A-035.62 do tài xế Võ Văn Thơm (29 tuổi, trú tại tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Lúc này, trên xe có 5 người (bao gồm chị Huỳnh Thị Kiều, 40 tuổi, trú tại xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cùng 4 người thân).