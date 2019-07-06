Tai nạn kinh hoàng ở Nghệ An giữa xe du lịch và container: 15 người thương vong

Xã hội 06/07/2019 11:46

Sau vụ tai nạn kinh hoàng, xe khách du lịch bị dập nát phần đầu, 15 người thương vong được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Sáng nay (6/7), trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và container khiến hàng chục người nhập viện cấp cứu. Cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An đã xác nhận vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, xe khách mang biển số 29B - 191.03 chở một đoàn khách người Bắc Giang đi du lịch lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1A. Khi đến đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An thì tông vào đuôi xe container mang biển số 76C - 045.42.

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Tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và container khiến 15 người thương vong - Ảnh: NLĐ
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Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và container - Ảnh: NLĐ

Sau cú va chạm, xe khách bị dập nát phần đầu, 1 người trên xe khách tử vong, nhiều người còn lại bị thương được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, hiện đã có 14 nạn nhân vụ tai nạn nhập viện cấp cứu tại bệnh viện này.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây không lâu, trên tuyến quốc lộ 6, đoạn qua xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũng xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến nhiều người thương vong.

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Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình - Ảnh: Internet

Khoảng 0 giờ 20 phút sáng 17/6, chiếc xe tải mang biển số Lào UN – 8500, chở sắt vụn đang di chuyển theo hướng Sơn La – Hà Nội thì đâm vào chiếc xe khách giường nằm mang biển số 37B – 00371 chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đưa đi cấp cứu, 31 người bị thương trong đó có 2 người bị thương nặng.

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