Xảy ra va chạm khi tham gia giao thông là chuyện không ai muốn có. Do vậy, để giải quyết ổn thỏa, người trong cuộc phải giữ được bình tĩnh và ứng xử hợp lý để không xảy ra những hệ lụy đáng tiếc.

Trong đoạn clip, 2 người phụ nữ chạy xe va chạm với người đàn ông ngoại quốc, khiến chân người này bị thương. Dù vậy, hai người phụ nữ này không hề xin lỗi mà hung hăng lao tới giật chìa khóa xe của ông Tây và yêu cầu bồi thường, nếu không sẽ gọi công an.

Chủ nhân của đoạn phim trên kể lại hai người phụ nữ sau khi xảy ra va chạm không ai bị thương, còn người khách Tây kia trông khá đau đớn. Thông thường, việc này có thể giải quyết ổn thỏa bằng một lời xin lỗi, song hai người phụ nữ đó lại làm ầm ĩ giữa phố và có những cách cư xử thiếu lịch sự.

Người đàn ông ngoại quốc vừa bị thương và lại không hiểu chuyện gì chỉ biết xin lỗi bằng tiếng Anh, nhiều người chứng kiến đã tới bênh vực cho anh và chỉ trích hai người phụ nữ. Tuy nhiên, mọi việc chỉ được giải quyết khi anh Tây đưa 300.000 đồng cho hai người đó.

Hung hăng dùng vũ lực

Nữ phượt phủ trẻ tuổi Thu Anh (sinh năm 1990), tài năng, xinh đẹp và từng xuất hiện trên truyền hình nhưng vẫn để lại hình ảnh vô cùng xấu với cách ứng xử sau khi gặp sự cố trong giao thông khiến mọi người chỉ trích sôi nổi trên mạng hồi đầu năm nay.

Đoạn clip cho thấy sau khi va chạm nữ phượt phủ cầm gạch liên tục hăm dọa tài xế taxi. Mặc dù được nhiều người xung quanh can ngăn nhưng hai bên vẫn lời qua tiếng lại, thu hút sự chú ý của nhiều người trên đường.

Những người chứng kiến cho biết, Thu Anh chạy lên tạt đầu taxi rồi lúc sau, chiếc xe taxi lại phóng xe lên ép xe cô nàng vào lề. Lúc đầu, xe của nữ phượt thủ không hề bị ngã và khi bác tài taxi vừa xuống xe thì cô nàng đã bắt đầu hăm dọa.

Dù chưa biết ai đúng ai sai nhưng nhiều người không đồng tình với cách hành xử hết sức hung hăng và thậm chí là du côn của nữ phượt thủ nói trên.

Va chạm không thương tích lại đỗ máu

Một người chứng kiến sự việc đã quay lại toàn bộ cuộc ẩu đả khủng khiếp giữa phố sau khi va chạm giao thông của 2 cô gái, tại đường Minh Khai (Hà Nội) ngày 4/4 vừa qua.

Theo hình ảnh trong đoạn phim, cô gái mặc bộ đồ màu đen và cô gái mặc đồ sáng màu đang túm tóc lẫn nhau rồi vật lộn giữa đường. Gần đó, có một chiếc xe đạp điện nằm giữa đường, cùng một số mảnh vỡ và đồ vật vương vãi khắp nơi. Dù dược nhiều người xung quanh ngăn cản nhưng cả hai không chịu buông cho tới khi đỗ máu.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ. Hầu hết các ý kiến đều tỏ ra bức xúc trước hành động hung hăng của 2 cô gái trẻ này.