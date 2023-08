Ngày 15/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vào lúc 15h30 ngày 12/7, một nhóm 6 du khách tham gia nhảy và bơi lội tại thác Du Già (huyện Yên Minh). Trong lúc nhảy thác, anh T.X.H. (24 tuổi, quê Phú Thọ) do không biết bơi nên đã bị đuối nước và tử vong.

Cụ thể, ngày 15/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vào lúc 15h30 ngày 12/7, một nhóm 6 du khách tham gia nhảy và bơi lội tại thác Du Già (huyện Yên Minh). Trong lúc nhảy thác, anh T.X.H. (24 tuổi, quê Phú Thọ) do không biết bơi nên đã bị đuối nước và tử vong. Những người còn lại trong nhóm may mắn được những người khác ứng cứu kịp thời.

Thác Du Già - Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VTC News, thác Du Già luôn có rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, tắm và bơi lội. Nhiều du khách đến đây thích leo lên mỏm đá cao hàng chục mét rồi nhảy xuống. Đây là hành động nguy hiểm bởi lòng thác hẹp, độ sâu lớn, có nhiều đá tảng.

Mặc dù chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm bằng 2 ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) tại khu vực thác nước nhưng nhiều du khách vẫn bất chấp nguy hiểm tới đây để bơi và nhảy thác.

Hình ảnh đôi nam nữ người nước ngoài đứng trên thác Du Già hồi tháng 5 - Ảnh: VTC news

Qua tai nạn kể trên, Công an tỉnh Hà Giang cảnh báo, khi đến khu vực thác nước, người dân không nên mạo hiểm với tính mạng, cần đảm bảo các biện pháp an toàn cho bản thân.

