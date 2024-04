Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, ngày 2/4, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nghi vấn một bé gái lớp 6 trên địa bàn bị cha dượng xâm hại suốt 2 năm. Nghi phạm đang bị cơ quan công an tạm giữ.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2024, anh N.D.V. (trú xã Quỳnh Tân, bố đẻ của cháu bé) lên trụ sở UBND xã Quỳnh Tân trình báo về sự việc con gái ruột của anh là cháu N. (SN 2011) bị xâm hại suốt 2 năm trời. Người xâm hại cháu bé là L.T.V. (SN 1978, trú cùng xã) - cha dượng của cháu N.