"Lúc đó, tôi vội vàng lên chỗ cháu gặp nạn, thấy cháu bất tỉnh nên gọi xe đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, đến bệnh viện được ít lâu thì cháu mất…", anh Anh buồn rầu kể lại.

Đang dỗ cháu Bảo, chị Cúc kể về đứa con gái bạc mệnh xót xa, cháu T. ngoan hiền, hiểu chuyện, chịu khó làm ăn. Khi đang đi học, cháu gặp gỡ rồi kết hôn với bố của cháu Bảo. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ thiếu thốn, làm việc không dư tiền để trang trải cuộc sống.

"T. vẫn tâm sự, giờ nó chỉ có nguyện vọng đi làm kiếm tiền rồi nhờ bố mẹ nuôi cháu ngoại để đi xuất khẩu lao động. Để có tiền, nó làm lụng đêm ngày. Thế mà thằng bé mới hơn 2 tuổi đầu, tuổi còn khát sữa mẹ mà T. đã bỏ con đi sớm", chị Cúc nấc nghẹn.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Công an Nhân dân,chiều 9/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Minh Chiến (SN 2000), trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Minh Chiến - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Mặc dù chưa được cấp giấy phép lái xe nhưng khoảng 20h ngày 7/2/2024, Chiến gọi điện cho anh V. X. H, là người quen để mượn chiếc xe ô tô biển kiểm soát 38C-124.35 của anh H để chở bạn đi chơi và được anh này đồng ý.

Quá trình di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, đến Km 561+600, đoạn đi qua xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Chiến điều khiển xe vượt chiếc xe tải đi cùng chiều phía trước. Lúc này, tại đoạn đường Chiến điều khiển xe ô tô để vượt, chị B. N. H. T (SN 2005), trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38K1-575.50 đi cùng chiều. Do thiếu quan sát, xe ô tô do Võ Minh Chiến điều khiển đã va chạm với xe mô tô của chị T.

Hậu quả, sau va chạm chị T và xe mô tô ngã xuống đường. Chị T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó được đưa ra Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Nghệ An nhưng do vết thương quá nặng, đến sáng ngày 9/2/2024 đã tử vong.