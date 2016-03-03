Những nơi đáng đến trong ngày 8/3 dành cho các cặp đôi ở Sài Gòn

Nằm tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, chiếc cầu tràn ngập ánh sáng này được thiết kế dành cho người đi bộ ngắm cảnh. Cầu có thiết kế cong hình mặt trăng độc đáo với hai bên thành cầu là 2 thác nước nhân tạo. Phía sau là các đèn trang trí tạo sắc màu ấn tượng, lung linh giữa màn trời đêm, còn hai đầu cầu là 2 quảng trường lớn. Đó là quảng trường phía bờ Tây (khu Kênh Đào) mô phỏng hình mặt trời và quảng trường phía bờ Đông (khu Hồ Bán Nguyệt) mô phỏng hình mặt trời.

Kể từ khi đi vào hoạt động, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở thành địa điểm lí tưởng để người dân Sài Gòn tản bộ, ngắm cảnh phố phường. Không những vậy, con phố này còn rất nhiều điều thú vị để bạn trải nghiệm cùng một nửa yêu thương của mình cảm nhận hết ý nghĩa của ngày 8 tháng 3 .

Với thiết kế và cảnh quan đẹp huyền ảo, không khó hiểu khi địa điểm này đã trở thành nơi chụp ảnh nổi tiếng cho giới trẻ Sài thành. Còn gì lãng mạn hơn cho một đêm 8/3 khó quên khi bạn cùng người ấy nắm tay nhau đi dạo trên con đường rực rỡ ánh sáng, thưởng ngoạn khung cảnh lung linh của phố thị.

Bạn có thể chụp ảnh tại khu Saigon Garden, thưởng thức cà phê hoặc dùng bữa tại một trong nhiều nhà hàng ở đó, hay đơn giản là cùng nhau ngồi trên ghế nhìn ngắm dòng người qua lại. Phố đi bộ Nguyễn Huệ giống như 1 ốc đảo yên tĩnh giữa một Sài Gòn tấp nập.

Rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim là một nơi lí tưởng để hẹn hò với nàng trong ngày 8/3. Vào dịp này, các rạp chiếu phim lớn luôn có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho phụ nữ, nhất là những đôi tình nhân. Cùng nhau xem một bộ phim hay tại một trong nhiều rạp chiếu phim sang trọng như Megastar, Galaxy…vv cũng là một cách hay để hâm nóng tình cảm.

Bến Bạch Đằng

Với khung cảnh thoáng đãng nhìn ra sông Sài Gòn, đây là một địa điểm yêu thích của các đôi tình nhân. Bạn có thể vừa ngồi nhâm nhi cà phê, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn bên kia sông, vừa thủ thỉ tâm sự cùng người yêu.

Nếu muốn dành tặng cho nàng một món quà đặc biệt hơn, bạn có thể mua vé lên tàu du ngoạn Sài Gòn vào ban đêm. Việc cùng nửa kia ngồi trên tầng cao nhất của tàu, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ sông sẽ giúp 2 tâm hồn càng thêm đồng điệu.

Tòa nhà Bitexco

Là công trình kiến trúc cao nhất Sài Gòn, tòa Bitexco hấp dẫn khách tham quan bởi thiết kế đặc biệt và là nơi lí tưởng để chiêm ngưỡng thành phố về đêm. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều quán cà phê, nhà hàng để thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn.

Ở độ cao 178m, dường như bạn đã lạc vào một thế giới khác, cách xa sự ồn ào, hối hả của cuộc sống tại thành phố này. Một buổi hẹn hò lãng mạn với ‘nửa kia’ tại tầng cao nhất của tòa nhà, cùng nhau thưởng thức cafe hay dùng 1 chút món ăn dành cho ngày 8 tháng 3 sẽ là trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ.

Cà phê bệt ở Nhà thờ Đức Bà

Nếu bạn cảm thấy chán những quán cà phê sang trọng nhưng tù túng, và muốn tận hưởng một đêm 8/3 theo phong cách bình dân, hãy cùng nhau trải nghiệm cảm giác uống cà phê ‘bệt’: ngồi trên đất, không cần bàn ghế. Bạn cũng có thể dẫn người yêu tham quan Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Hồ Con Rùa…vv sau đó.

Chúc các bạn có 1 ngày 8 tháng 3 tràn ngập hạnh phúc!