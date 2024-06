Những lưu ý đặc biệt quan trọng giúp sĩ tử 2k6 vượt vũ môn, nhất định không được bỏ qua để tránh sai sót trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024

Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Theo quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay căn bản được giữ ổn định, không thay đổi so với đợt năm 2023.

Năm 2024 cả nước có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn năm trước 47.330 thí sinh. Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, tăng 9.137 so với năm 2023. Do thí sinh tăng nên số điểm thi năm nay cũng tăng 51 điểm so với năm trước, ở mức 2.323 điểm thi với 45.149 phòng thi.