Người thân gia đình 4 người chết cháy ở TP.Vinh khóc nghẹn: 'Ai ngờ kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh'

Xã hội 15/06/2021 22:04

Vụ cháy đêm qua đã cướp đi mạng sống của gia đình 4 người ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Chứng kiến cảnh "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh", nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lúc 0h17 ngày 15/6, Trung tâm 114 Công an Nghệ An nhận được tin báo cháy xảy ra tại số nhà 146 Đinh Công Tráng, P.Lê Mao, TP.Vinh. Đến 0h40 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Kiểm tra hiện trường sau khi chữa cháy, lực lượng cứu hộ phát hiện 6 người đã tử vong (gồm 4 người trong một gia đình: chồng, vợ và 2 con được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1; hai mẹ con thuê trọ được phát hiện trong phòng ở tầng 3).

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Toàn bộ ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát, đen nhẻm vì cháy - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ cháy, báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 15/6, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể 6 nạn nhân tử vong cho gia đình và chính quyền địa phương mai táng.

Đoàn xe chở thi thể gia đình anh N.T.H. (37 tuổi) qua phòng trà Fill làm thủ tục lần cuối trước khi đưa về quê an táng. Người dân sống xung quanh phòng trà không cầm được nước mắt xót thương khi chứng kiến cả gia đình anh H. tử nạn. 

Từ khi hay tin gia đình anh H. gặp nạn, bà con lối xóm xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) gác lại việc đồng áng để đến gia đình ông N.T.S. (63 tuổi, bố anh H.) lo nhang đèn, chuẩn bị mai táng cho 4 thành viên. Hàng xóm xung quanh ai cũng đau lòng vì anh H. trước giờ sống hiền lành, chịu khó, lại hay tham gia các hoạt động thiện nguyện ở địa phương. 

Gia đình ông S. sinh được 4 người con, trong đó anh H. là con cả. Bươn chải đủ nghề từ đánh đàn, cho thuê rạp cưới, vợ chồng anh H. tích góp vay vốn làm ăn mở phòng trà ca nhạc ở TP.Vinh được gần 3 năm qua.

Rạng sáng 15/6, nghe tin báo phòng trà con mình bị cháy trong đêm, vợ chồng ông S. vẫn hy vọng con, cháu kịp thoát ra ngoài trước khi đám cháy bùng lên. Thế nhưng niềm hy vọng đó vụt tắt khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cả 4 người trong phòng ngủ.

Ông S nghẹn ngào: "Vợ thằng H. mang thai đứa thứ 3, được 5 tháng rồi. Mấy hôm trước, hai vợ chồng nó tính nghỉ hè rồi cho hai cháu về chơi với ông bà. Thế nhưng mới đây ở TP.Vinh có ca COVID-19 nên vợ chồng để các cháu ở lại vì lo ngại dịch bệnh. Nào ngờ kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh…". 

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Người thân khóc nghẹn bên di ảnh của 4 nạn nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Lê Hồng Vinh - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cùng lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Nhân chứng kể về vụ cháy ở TP. Vinh: 'Thi thể 6 người trong ngôi nhà được đưa ra mà đau thương quá'

Nhân chứng kể về vụ cháy ở TP. Vinh: 'Thi thể 6 người trong ngôi nhà được đưa ra mà đau thương quá'

Trong số các nạn nhân tử vong có 4 người trong một gia đình gồm chồng, vợ và 2 con được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1; hai mẹ con thuê trọ được phát hiện trong phòng tầng 3.

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