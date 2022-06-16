Người phụ nữ "sập bẫy" ứng dụng việc làm trên mạng xã hội, mất sạch gần 1 tỷ đồng

Ngày 16/6, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về trường hợp một phụ nữ tại TP. Cao Lãnh mất gần 1 tỷ đồng làm nhiệm vụ qua ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Theo tờ Giáo dục và Thời đại đưa tin, ngày 16/6, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về trường hợp một phụ nữ tại TP. Cao Lãnh mất gần 1 tỷ đồng khi làm nhiệm vụ qua một ứng dụng không rõ nguồn gốc. Cụ thể, chị T. (ngụ TP. Cao Lãnh) thấy bài đăng trên Facebook với nội dung giới thiệu việc làm và thông qua một người là nhân viên công ty Simon hướng dẫn tải app để đăng ký tài khoản và làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành và được rút lãi ở nhiệm vụ đầu tiên, chị T. đã tiếp tục nạp thêm tiền vào ứng dụng để làm nhiệm vụ. Sau đó, công ty mời chị cùng thực hiện nhiệm vụ với 3 người khác.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, chị và đồng đội đặt cược lỗi nên công ty đã yêu cầu nạp thêm tiền tiếp nếu không nguyên đội sẽ mất hết tiền và muốn rút tiền, công ty nói phải nâng cấp lên tài khoản VIP. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lí do khác và buộc bị hại phải nạp thêm tiền. Nghi ngờ mình đã bị lừa nên chị T. quyết định dừng lại nhưng trước đó chị đã chuyển tiền cho chúng gần 1 tỷ đồng.

Ứng dụng khiến chị T. bị mất gần 1 tỷ đồng - Ảnh: Giáo dục và thời đại Theo thông tin của báo Kinh tế và đô thị, thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sập bẫy lừa đảo của bọn tội phạm khi làm nhiệm vụ qua ứng dụng không rõ nguồn gốc. Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nghe theo những lời mời, quảng cáo làm nhiệm vụ trên các App không rõ nguồn gốc, với lãi suất cao. Đó là chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng dựng lên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần trao đổi, tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè để được tư vấn, tránh tình trạng bị lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc là nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần kịp thời báo ngay với công an địa phương nơi gần nhất, hoặc qua Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp số hotline 0978.620.105, hoặc trang Zalo Official Account, Fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp” để được hướng dẫn, xử lý.

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