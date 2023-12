Người phụ nữ "sập bẫy" ứng dụng việc làm trên mạng xã hội, mất sạch gần 1 tỷ đồng

Ứng dụng khiến chị T. bị mất gần 1 tỷ đồng - Ảnh: Giáo dục và thời đại

Theo thông tin của báo Kinh tế và đô thị, thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sập bẫy lừa đảo của bọn tội phạm khi làm nhiệm vụ qua ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nghe theo những lời mời, quảng cáo làm nhiệm vụ trên các App không rõ nguồn gốc, với lãi suất cao. Đó là chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng dựng lên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần trao đổi, tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè để được tư vấn, tránh tình trạng bị lừa đảo.

Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc là nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần kịp thời báo ngay với công an địa phương nơi gần nhất, hoặc qua Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp số hotline 0978.620.105, hoặc trang Zalo Official Account, Fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp” để được hướng dẫn, xử lý.