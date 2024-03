Mới đây, một người phụ nữ ở Bình Dương đã mang 17 chỉ vàng đi bán và cầm cố, nhưng lại tới cơ quan Công an báo mình bị 2 thanh niên lạ mặt cướp mất số lượng vàng nói trên cùng điện thoại.

Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 27/3, Công an phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đang lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cu thể, trước đó, ngày 24/3, chị H.T.P đến Công an phường An Phú khai báo về việc bị 2 thanh niên lạ mặt khống chế cướp 1 bộ vòng xi men (14 chiếc), 4 chiếc nhẫn và 1 bông tai với tổng trọng lượng 16,8 chỉ vàng cùng 1 điện thoại di động hiệu OPPO A93, giá mua 1,5 triệu đồng.

Cán bộ công an làm việc với chị P. - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Dẫn tin từ báo Kinh tế và Đô thị, qua trình báo của chị P., Công an phường An Phú tiến hành xác minh thì thấy lời khai của P. có dấu hiệu không đáng tin nên yêu cầu thành khẩn khai báo. Sau đó chị P. đã thừa nhận do thiếu nợ không thể xoay xở, nên đã làm liều mang số vàng trên đi bán và cầm cố để lấy tiền trả nợ. Sợ gia đình biết chuyện nên P. đã dựng lên màn kịch bị hai thanh niên lạ mặt cướp mất để tránh bị gia đình rầy la.

