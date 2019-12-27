Người đàn ông 43 tuổi ở Hà Nội tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện

Xã hội 27/12/2019 16:53

Cơ quan công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông 43 tuổi tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra vụ việc người đàn ông tử vong tại thẩm mỹ viện Việt Hàn nằm trên đường Nguyễn Khang.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 1976 bất ngờ tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Danh tính nạn nhân hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Sau khi biết thông tin vụ việc, nhiều người dân tập trung trước cửa thẩm mỹ viện. Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan công an đưa đi khám nghiệm, thẩm mỹ viện này cũng tạm thời đóng cửa. 

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Người đàn ông 43 tuổi tử vong khi đang hút mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4/2019, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ việc bệnh nhân nữ tử vong khi hút mỡ bụng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Vào ngày 6/4, chị Đ.N.A. (SN 1994, quê Phú Thọ) đến Bệnh viện An Việt ở Hà Nội làm thẩm mỹ. Đến 19 giờ, N.A. được gây tê tuỷ sống để thực hiện thủ thuật nhưng bệnh nhân bất ngờ bị truỵ mạch, tụt huyết áp, ngừng thở.

Ê kíp lập tức cấp cứu tại chỗ và đưa bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.

Qua các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thiếu máu não, phù não và cho thở máy. Bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực để điều trị.

Do tình trạng thiếu máu nặng, phù não nặng, bệnh nhân vẫn không hồi phục. Đến 15 giờ ngày 10/4, chị N.A. trút hơi thở cuối cùng.

Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là do biến chứng gây mê dẫn đến hôn mê sâu, thiếu máu não diện rộng, phù não nặng.

Theo gia đình, chị N.A. lấy chồng ở Nhật Bản và có một con 16 tháng tuổi. Hiện chị đang sinh sống và làm việc trong lĩnh vực làm đẹp tại Nhật Bản.

Đầu tháng 4, N.A. về Việt Nam chơi và có ý định hút mỡ bụng. Ngày 6/4, chị đã tới Bệnh viện An Việt để thực hiện hút mỡ bụng, sau đó xảy ra sự việc đau lòng.

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Dù đã được các chuyên gia hàng đầu điều trị, dùng máy móc tốt nhất nhưng do tình trạng thiếu máu, phù não nặng nên nạn nhân đã tử vong.

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Từ khóa:   hút mỡ bụng Hà Nội phẫu thuật thẩm mỹ

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