Sự thật phía sau người chồng 'bị vợ bỏ, đưa hai con đi ăn xin' ?

Theo thông tin trên các trang mạng xã hội, người đàn ông cùng hai đứa trẻ thường xuất hiện ở khu vực Ngã Tư Sở, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội .

Nhìn thấy ba cha con nghèo đói, nhiều người tỏ ra xót thương và cho tiền họ. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy hoài nghi liệu đây có phải là vở kịch được người cha dàn dựng, lợi dụng hai đứa trẻ để kiếm tiền từ người đi đường hay không.

Nguồn video: Thời đại

Phóng viên Thời đại đã có cuộc gặp gỡ với ba cha con người đàn ông này tại cầu vượt Ngã Tư Sở để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ. Mặc dù đã vào buổi trưa, thời tiết trở nên nóng bức, khuôn mặt lấm lem đất cát nhưng hai đứa trẻ vẫn hồn nhiên vui đùa, thỉnh thoảng lại chạy ra nhận tiền người đi đường cho.

Người đàn ông cho biết tên mình là Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi, cư ngụ tại Khu 3, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Cách đây hơn một năm, vợ anh bất ngờ bỏ đi để lại hai đứa trẻ, đứa lớn năm nay ba tuổi còn đứa nhỏ chỉ mới một tuổi rưỡi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ của anh cũng đã qua đời, phía ngoại lại không quan tâm gì đến hai đứa trẻ nên buộc lòng anh phải mang con đi làm ăn xa xứ.

Ở Hà Nội, buổi sáng anh đi làm nghề khuân vác, kiếm được khoảng 200 nghìn đồng. Đến tối, anh trở về nhà trọ để chăm sóc hai con. Vào những ngày cuối tuần vì không gửi được hai đứa trẻ nên anh phải mang chúng đi xin tiền ở ngã tư để kiếm thêm tiền.

"Mỗi ngày tôi đi làm được 200 ngàn đồng, cuối tuần ra đây ăn xin cũng được khoảng chừng đó, tất cả dành để mua sữa cho con. Dù vất vả nhưng tôi không thể để con chịu đói", anh Sơn kể.

Dù kể rõ ràng hoàn cảnh của mình nhưng khi được hỏi kỹ về gia đình, anh Sơn đều lảng tránh, chỉ nói rằng mình ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Một số người dân sinh sống gần khu vực Ngã Tư Sở kể rằng ba cha con anh Sơn đã xuất hiện ở đây được khoảng một tháng và chỉ xin tiền vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong khi đó, lúc gặp một số người khác thì anh Sơn nói với họ rằng mình sống ở Thạch Thất, Hà Nội. Một người phụ nữ bán trà đá gần đó kể lại với phóng viên: "Tôi thấy giọng anh này cũng rất giống với giọng Thạch Thất. Nhìn thấy 2 đứa con nhỏ nằm dưới đất nhiều người đi qua đường thương tình nên cho khá nhiều tiền".

Như vậy, lời kể của người đàn ông này tồn tại nhiều mâu thuẫn, khiến một số người nghi ngờ về tính chân thực của câu chuyện.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo phường Ngã Tư Sở cho biết đơn vị vẫn chưa nhận được thông tin và sẽ tiến hành kiểm tra, làm rõ sự việc.