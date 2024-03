Người đàn ông xông vào trường mầm non, tay cầm vật nhọn nghi dao: Công an phong tỏa, đang thuyết phục kẻ lạ mặt ra ngoài

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 7h ngày 1/3, tại Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (P.5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang), một người đàn ông xông vào trường, uy hiếp đến an toàn của các bé bên trong.

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ công an đã bao vây xung quanh trường mầm non nói trên để tìm phương án giải cứu. Hai bên tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp, nơi ngôi trường xảy ra vụ việc được công an chốt chặn khắp nơi.