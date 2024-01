Theo thông tin từ Báo Tiền Phong cho hay, Ngày 12/1, Đại úy Nguyễn Hồng Quân - Trưởng Công an xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, công an xã này vừa phối hợp công an xã Nhôn Mai, công an bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng gia đình và người dân tìm thấy bé 2 tuổi sau hơn 1 ngày mất tích trong rừng rậm.

Trước đó anh Vừ Bá Dìa (Bí thư bản Huồi Xái, xã Tri Lễ, Quế Phong) đưa vợ và con là Vừ Thùy Dung (2 tuổi) về thăm ông bà ngoại ở bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương).