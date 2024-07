Ngày mai (20/7): Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nhiều vùng trên cả nước tiếp tục có mưa dông

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới (Vietnamnet)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh; sóng biển cao 2-4 m.

Các chuyên gia cũng cho biết, do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão nên gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh khiến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp. Cụ thể, từ chiều tối 19 đến ngày 21/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, cục bộ có nơi trên 150mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, đêm 19/7 và ngày 20/7, ở Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 20 và ngày 21/7, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo thông tin từ báo PLO: Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, trưa 19-7, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp ký công điện số 5175 yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận, các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Các cơ quan nêu trên cũng được yêu cầu tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 13,0-17,0, từ kinh tuyến 115,0-119,5.