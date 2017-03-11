Người đàn ông làm nghề phụ hồ đang nằm nghỉ ngơi trên võng trong căn nhà đang tháo dỡ thì bị nam thanh niên dùng dao đâm vào cổ tử vong.

Ngày 11.3, Công an Q.11 (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Kim Thành (32 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, trưa ngày 10.3, ông Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, quê Bến Tre), làm nghề phụ hồ, đang nằm nghỉ trưa trên võng trong một căn nhà đang tháo dỡ ở đường 5A Cư xá Bình Thới (Q.11, TP.HCM) thì bất ngờ bị Thành dùng dao đâm vào cổ.

Ông Tám ôm cổ chạy xuống dưới nhà kêu cứu và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khống chế đưa Thành về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Thành có biểu hiện bất thường giống ngáo đá. Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định Thành từng nghiện ma túy và đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo lời một số nhân chứng, cách thời điểm gây án vài ngày, Thành được nhận vào làm việc chung với ông Tám. Thành và nạn nhân chỉ mới quen biết nhau chứ không có mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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