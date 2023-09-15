Mẹ trầm cảm sau sinh, sát hại con nhỏ mới 2 tháng tuổi: Hàng xóm nghe thấy tiếng cười lớn cùng cảnh tượng kinh hoàng lúc rạng sáng

Xã hội 15/09/2023 09:43

Người nhà vào kiểm tra phát hiện bé trai khoảng 2 tháng tuổi đã tử vong với vết thương ở cổ. Ngoài ra người mẹ cũng có vết thương ở cổ tay.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sáng 15/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ cái chết của bé trai khoảng 2 tháng tuổi ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết.

Thông tin ban đầu ghi nhận, rạng sáng cùng ngày, gia đình nghe trong phòng ngủ của chị N.T.N.Q. (37 tuổi, ngụ xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, Bình Thuận) phát ra tiếng cười lớn.

Người nhà vào kiểm tra phát hiện bé trai khoảng 2 tháng tuổi (con của chị Q.) đã tử vong với vết thương ở cổ. Ngoài ra chị Q. cũng có vết thương ở cổ tay.

Theo người nhà, chị Q. có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh. Người nhà đã đưa chị đi cấp cứu điều trị vết thương. 

Lực lượng chức năng đã thu giữ được một con dao trong phòng ngủ của chị Q..

Vụ án đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc đau lòng do trầm cảm sau sinh. Tháng 3/2023, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc mẹ dìm 2 con nhỏ xuống sông dẫn tới tử vong.

Mẹ trầm cảm sau sinh, sát hại con nhỏ mới 2 tháng tuổi: Hàng xóm nghe thấy tiếng cười lớn cùng cảnh tượng kinh hoàng lúc rạng sáng - Ảnh 1
Căn nhà xảy ra sự việc thương tâm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cụ thể, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, khoảng 10h sáng cùng ngày (8/3), một số người dân địa phương phát hiện tại khu vực mép sông Ninh Cơ chảy qua địa bàn thôn Quần Khu (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng), một người phụ nữ trẻ đang có hành động dìm 2 cháu nhỏ xuống nước.

Ngay sau đó, người dân liền báo chính quyền, đồng thời đưa 2 cháu nhỏ đến trạm y tế xã, tuy vậy các cháu đã tử vong trước đó. Theo gia đình nạn nhân, cả 2 cháu đều là bé gái, 1 bé sinh năm 2018, cháu bé còn lại sinh năm 2021.

Mẹ trầm cảm sau sinh, sát hại con nhỏ mới 2 tháng tuổi: Hàng xóm nghe thấy tiếng cười lớn cùng cảnh tượng kinh hoàng lúc rạng sáng - Ảnh 2
Đau lòng mẹ trầm cảm dìm 2 con gái nhỏ xuống sông đến tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Quá trình xác minh ban đầu, Công an xã Nghĩa Sơn xác định, người phụ nữ này là Vũ Thị N. (SN 1991, trú xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Theo người nhà nạn nhân, sáng nay (8/3) chị N. xin phép chở 2 con bằng xe máy đi chơi nên người nhà đồng ý, sau đó có thể cô ấy đã chở các con đi từ nhà ở xã Trực Thái qua cầu sang bên đây làm điều dại dột. Trước đó, chị N. làm giáo viên tiểu học ở xã Trực Cường, nhưng do bị bệnh trầm cảm nên đã nghỉ việc vào năm 2022.

Đến khoảng 17h chiều ngày 8/3, Vũ Thị N. đã bị giữ khẩn cấp, đưa về Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ. Thi thể 2 bé gái xấu số cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y.

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Vụ mẹ trầm cảm, nghi ôm con nhảy sông tự vẫn: Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi

Thi thể cháu bé được người dân phát hiện nổi trên sông Cổ Chiên vào lúc hơn 7 giờ sáng nay.

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