Xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp nhưng không được giải quyết, người phụ nữ bực tức mua xăng, tìm đến phòng trọ ở Bình Dương định thiêu sống 5 người. Không những vậy, trước khi đốt phòng trọ, người này còn khóa cửa phòng để nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương đang tạm giữ Võ Thị Ngọc Mai (SN 1980, quê An Giang) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 21/10, trong lúc làm việc tại công ty, Mai xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp tên C.. Trong lúc cãi nhau, Mai bị chị C. đánh.

Mai cho rằng sự việc đã trình báo với quản lý nhưng không được giải quyết nên chị ta bực tức.

Tối cùng ngày, Mai tìm đến phòng trọ của vợ chồng chị C. ở đường Phan Đình Giót, phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) để trả thù. Khi đi, Mai thủ sẵn một ổ khóa, một hộp quẹt.

Đối tượng Võ Thị Ngọc Mai (SN 1980, quê An Giang) để điều tra hành vi Giết người. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khi đi Mai thủ sẵn một ổ khóa, một hộp quẹt rồi điều khiển xe máy đến phòng trọ nơi vợ chồng chị C sinh sống. Trên đường đi, Mai lấy một chai nước suối rồi ghé vào mua xăng.

Khi đến phòng trọ của chị C (nằm trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP Thuận An), Mai đi đến trước cửa phòng trọ của chị C, dùng ổ khóa, khóa bên ngoài cửa phòng trọ. Tiếp đó, Mai đổ xăng vào bên trong phòng trọ qua khe cửa.

Sau đó, Mai lấy quẹt châm lửa đốt, khi lửa bùng lên Mai nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Thời điểm này, trong phòng trọ có 5 người đang ở bên trong. Thấy lửa bốc lên, những người bên trong phòng trọ đã hô hoán, kêu cứu thì được những người dân gần đó đến phá cửa dập lửa nên may mắn thoát nạn.

Mai sau đó đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

