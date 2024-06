Theo Báo An ninh thủ đô, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Đạt (SN 1994, trú tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Trước đó, vào 20h30 ngày 6-6, Nguyễn Hữu Đạt cùng một số người khác tìm gặp nhóm của Kiều Văn T (SN 1992) và Nguyễn Minh H (SN 2001), cùng trú tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.