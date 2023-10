Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn đàn ông có biểu hiện say sỉn đứng chửi bới, làm loạn chốt kiểm dịch ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An giữa đêm mưa lớn được một tài khoản TikTok đăng tải lên trang cá nhân thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Được biết, đây đã là lần thứ 3 người đàn ông này say xỉn rồi tới chốt kiểm soát dịch chửi bới, làm loạn.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông dùng tay hất văng rào chắn chặn chốt trước sự chứng kiến của nhiều người. Mặc dù ông chú ngang ngược nhưng cán bộ trực chốt đã quyết định không xử phạt mà chỉ khuyên nhủ và đưa người đàn ông về nhà an toàn.

Người này đã nhiều lần đến chốt kiểm dịch làm loạn - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về hàng trăm bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ ngang ngược của ông chú. Đa số đều cho rằng việc lực lượng chức năng khuyên nhủ ông ta về nhà lúc không tỉnh táo, mưa lớn là đúng nhưng vẫn nên xử phạt thật nặng khi người này tỉnh rượu vào hôm sau.

Trước đó, mạng xã hội cũng xôn xao ghi lại cảnh một người đàn ông tỏ ra hung hăng, chỉ trỏ vào mặt cán bộ trực chốt vì cho rằng họ không cho vợ mình đi chợ khiến dư luận bức xúc.

Theo diễn biến được đăng tải, người này lao tới làm ầm ĩ, mắng chửi cán bộ trực chốt vì cho rằng họ không cho vợ anh qua chốt để đi chợ.

Người trong ban kiểm dịch vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện: "Giờ anh lại anh kiếm chuyện làm cái gì? ". Thế nhưng đối tượng vẫn hung hăng đẩy, chỉ tay vào mặt hét lớn: "Giờ tao nè, mày biết tao không? Nói cái này cho mày biết nha, cái ngày vợ tao đi chợ, sao mày không cho đi?"

Người đàn ông làm ầm ĩ, quát tháo, xúc phạm nghiêm trọng dân quân tại chốt kiểm dịch - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy gắt gỏng như thế nhưng khi được lực lượng chức năng hỏi vợ là ai, người đàn ông lại thản nhiên trả lời: "Tao không biết". Sau đó người đàn ông đi quanh rồi liên tục chửi bậy, dùng những từ ngữ vô văn hoá hết sức khó nghe, thách thức: "Kêu công an xuống tới nhà tao nè để nói chuyện với tao, tụi mày không thành vấn đề với tao.."

Theo thông tin từ chương trình Nhịp sống 24h của kênh truyền hình Đồng Tháp 1 (THĐT1), sự việc trên được xác nhận xảy ra tại Ấp Bình Canh 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào chiều ngày 21/8. Công an Xã Bình Thạnh nhận được tin báo đã xuống mời đối tượng về làm việc. Người đàn ông gây rối có tên là Hồ Văn Đức (49 tuổi, quê ở thành phố Hồ Chí Minh) hiện ngụ ở xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, hành vi vô ý thức của một bộ phận người dân đã dấy lên sự phẫn nộ lớn từ dư luận.