Vào khoảng 20 giờ tối 22/7, chiếc xe 7 chỗ mang biển số 61A - 388.07 chạy từ hướng Hóc Môn đi cầu vượt Ngã tư Ga (quận 12) khi đến giao lộ Tô Ngọc Vân - Hà Huy Giáp thì bất ngờ mất lái lao sang làn đường ngược lại tông 3 xe ô tô và 9 xe gắn máy, khiến nhiều người thương vong.

Sau đó không lâu, cách cầu vượt Chữ Y khoảng 200m (phường 1, quận 5) lại xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khác. Một chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội bất ngờ tông vào 2 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường. Sau khi gây tai nạn, chiếc ô tô này không dừng lại mà còn tiếp tục tông vào hàng loạt xe khác.

Hai vụ tai nạn liên hoàn này khiến cho ít nhất 2 người chết và hàng chục người bị thương, trong đó có một em bé. Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân tử vong do tai nạn ở khu vực quận 12 là thiếu niên 16 tuổi tên Tuấn Anh ( quê Cà Mau) và ông Lê Công Dũng, 63 tuổi, quê Cần Thơ.

Tại hiện trường tai nạn, hầu hết các phương tiện đều bị hư hỏng khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại: "Tôi nghe tiếng rầm, nhìn ra thì thấy khói rất nhiều. Chiếc ô tô không dừng lại mà lạng lách chạy đi rồi tông vào nhiều xe khác".

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, đưa các nạn nhân vào viện điều trị. Hiện, nguyên nhân của các vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.