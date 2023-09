Nghĩ người phụ nữ bán thức ăn gia súc gần nhà giàu có, nam thanh niên đã lẻn vào nhà trộm tài sản, khi bị phát hiện thì ra tay giết người.

Hôm nay (29/4), Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Bùi Thanh Tân (thường được gọi là Ròm, SN 1992, ngụ huyện Thủ Thừa) để điều tra về hành vi Giết người cướp tài sản.

Tân bị tình nghi sát hại bà Trần Thị Thu Nga (46 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thủ Thừa), làm nghề kinh doanh thức ăn gia súc vào ngày 19/4 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, chiều 19/4, Tân lẻn vào nhà bà Nga để lục tìm tài sản. Đúng này, bà Nga trở về nhà phát hiện nên tri hô. Sợ bị bắt, Tân đã dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết rồi lấy 12,8 triệu đồng bỏ trốn.

Do không có tiền cưới vợ, Tân đã lẻn vào nhà người phụ nữ hàng xóm để trộm tài sản. Khi bị phát hiện, Tân ra tay sát hại chủ nhà - Ảnh: BVPL

Vụ việc được trình báo lên cơ quan công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại khu vực xảy ra sự việc.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cư, công an đã đưa Tân về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Tân khai nhận do không có tiền để chuẩn bị cưới vợ nên đã đi trộm tài sản. Không ngờ bị bà Nga phát hiện nên hắn ra tay sát hại nạn nhân.

Do sống gần nhà nên Tân biết bà Nga chỉ có một mình, thường đi vắng. Cộng thêm việc bà Nga buôn bán và làm chủ hụi nên Tân nghĩ người phụ nữ này giàu có. Nhân lúc bà Nga đi vắng Tân đã lẻn vào nhà trộm tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Điều tra nghi án người đàn ông bị giết trong khi về quê nghỉ lễ Để có tiền tiêu xài và chích hút, Trịnh Văn Linh đã lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo để mua ma túy bán kiếm lời. Khi Linh đang vận chuyển hơn 1000 viên ma túy tổng hợp thì bị công an bắt giữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-co-tien-lay-vo-nam-thanh-nien-sat-hai-hang-xom-de-cuop-tai-san-323368.html