Hòa giải cho cặp vợ chồng đang mâu thuẫn, một Trung úy Công an bất ngờ bị người chồng dùng dao đâm gục, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều nay (15/2), ông Lê Ngọc Phùng – Phó chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) xác nhận vụ việc chiến sỹ Công an phường bị đâm trọng thương, nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu cấp vì hòa giải cặp vợ chồng đang cãi nhau.

Ông Hùng cho biết nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đang bị thiếu máu. Hiện chính quyền địa phương đang vận động những người có nhóm máu AB hiến máu giúp cứu chữa cho nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 14/2, vợ chồng anh L. và chị H. (hiện đang sinh sống tại một phòng trọ tại khối 1, phường Trung Đô) xảy ra tranh cãi to tiếng. Thấy chồng mất kiểm soát, chị H. hoảng sợ chạy ra ngoài. Tuy nhiên L. gọi điện cho vợ đe dọa nếu không về sẽ giết con. Do quá hoảng sợ, chị H. đến Công an phường Trung Đô trình báo nhờ giúp đỡ.

Nhận được tin báo, Trung úy N.Đ.P. (Cảnh sát khu vực - Công an phường Trung Đô) đã đến phòng trọ của vợ chồng này giải quyết vụ việc. Trong lúc Trung úy P. đang cố gắng thuyết phục thì bất ngờ bị L. dùng dao đâm hai nhát vào người khiến anh ngã gục.

Ngay sau đó nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì bị mất nhiều máu.

Trong đêm 14/2, Công an phường Trung Đô phối hợp với Công an TP Vinh tạm giữ hinh sự đối tượng L. để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo Thanh Niên, chị H. là giáo viên mầm non, còn L. làm nghề tổ chức sự kiện, đám cưới. Hai vợ chồng có 2 người con và đang thuê trọ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

