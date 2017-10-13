Hình ảnh ấm lòng ngày mưa: CSGT chở xe chết máy giúp người dân Sài Gòn thoát khỏi đường ngập sâu

Xã hội 13/10/2017 16:23

“Tôi cũng như mọi người khác đang khá lo lắng vì xe chết máy thì CSGT điều xe chuyên dụng chở chúng tôi qua đoạn đường ngập. Đây là hình ảnh đẹp, tôi cảm ơn các anh CSGT” - chia sẻ của chị Vi, người được đội CSGT An Lạc giúp đỡ.

Sáng nay, do ảnh hưởng của cơn mưa lớn chiều hôm qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM vẫn còn ngập sâu, thậm chí có đoạn ngập hơn 0,5m khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại khu vực vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) nước ngập hơn 0,5m và kéo dài hàng trăm mét khiến hàng loạt phương tiện bị tắt máy.

Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt PC67 đã điều động các chiến sĩ đến khu vực ngập nước để điều tiết, phân luồng và hỗ trợ giao thông.

Hình ảnh ấm lòng ngày mưa: CSGT chở xe chết máy giúp người dân Sài Gòn thoát khỏi đường ngập sâu - Ảnh 1
CSGT túc trực tại nơi nước ngập sâu để điều tiết giao thông - Ảnh: Internet

Theo ghi nhận của PV Thời Đại, ngoài việc điều tiết giao thông, các chiến sĩ CSGT còn điều động xe công vụ đến để đưa người dân và xe chết máy ra khỏi vùng ngập nước.

Hình ảnh ấm lòng ngày mưa: CSGT chở xe chết máy giúp người dân Sài Gòn thoát khỏi đường ngập sâu - Ảnh 2
CSGT đưa xe máy lên trên xe công vụ di chuyển ra khỏi vùng nước ngập sâu - Ảnh: Internet

Trung tá Trường Trần Minh Tuấn – Đội trưởng Đội CSGT An Lạc cho biết: “Nhận thấy nhiều xe chết máy nên chúng tôi điều xe công vụ đến hỗ trợ người dân, vượt qua khó khăn khi di chuyển trên đường ngập”.

Hình ảnh ấm lòng ngày mưa: CSGT chở xe chết máy giúp người dân Sài Gòn thoát khỏi đường ngập sâu - Ảnh 3
Hành động đẹp của Đội CSGT An Lạc nhận được rất nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Chị Lan Anh, người được đội CSGT hỗ trợ cho hay: “Đang loay hoay đẩy xe bị chết máy qua khu vực ngập nước thì có CSGT tới hỗ trợ. Khi đưa xe bị chết máy tới nơi khô ráo, chiến sĩ này còn giúp tôi khởi động cho phương tiện nổ máy nên cũng thấy ấm lòng”.

“Tôi cũng như mọi người khác đang khá lo lắng vì xe chết máy thì CSGT điều xe chuyên dụng và chở chúng tôi qua đoạn đường ngập. Đây là hình ảnh đẹp, tôi cảm ơn các anh CSGT” – chị Vi chia sẻ.

Đến buổi trưa cùng ngày, nước tại khu vực vòng xoay An Lạc rút hết, lúc này CSGT mới ngừng hỗ trợ người dân đi qua đây.

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