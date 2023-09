Tại khu vực vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) nước ngập hơn 0,5m và kéo dài hàng trăm mét khiến hàng loạt phương tiện bị tắt máy.

Sáng nay, do ảnh hưởng của cơn mưa lớn chiều hôm qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM vẫn còn ngập sâu, thậm chí có đoạn ngập hơn 0,5m khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt PC67 đã điều động các chiến sĩ đến khu vực ngập nước để điều tiết, phân luồng và hỗ trợ giao thông.

Theo ghi nhận của PV Thời Đại, ngoài việc điều tiết giao thông, các chiến sĩ CSGT còn điều động xe công vụ đến để đưa người dân và xe chết máy ra khỏi vùng ngập nước.

Trung tá Trường Trần Minh Tuấn – Đội trưởng Đội CSGT An Lạc cho biết: “Nhận thấy nhiều xe chết máy nên chúng tôi điều xe công vụ đến hỗ trợ người dân, vượt qua khó khăn khi di chuyển trên đường ngập”.

Chị Lan Anh, người được đội CSGT hỗ trợ cho hay: “Đang loay hoay đẩy xe bị chết máy qua khu vực ngập nước thì có CSGT tới hỗ trợ. Khi đưa xe bị chết máy tới nơi khô ráo, chiến sĩ này còn giúp tôi khởi động cho phương tiện nổ máy nên cũng thấy ấm lòng”.

“Tôi cũng như mọi người khác đang khá lo lắng vì xe chết máy thì CSGT điều xe chuyên dụng và chở chúng tôi qua đoạn đường ngập. Đây là hình ảnh đẹp, tôi cảm ơn các anh CSGT” – chị Vi chia sẻ.

Đến buổi trưa cùng ngày, nước tại khu vực vòng xoay An Lạc rút hết, lúc này CSGT mới ngừng hỗ trợ người dân đi qua đây.