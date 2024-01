Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, công an tỉnh Long An đang phối hợp với Công an TP.HCM di lý Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về TP.HCM để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tâm là nghi phạm sát hại chị N.T.H.P. (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) tại ki ốt trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn vào ngày 6/1.