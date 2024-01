Theo thông tin từ Tiền Phong, cơ quan điều tra xác định, nghi phạm giết người ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) rồi bỏ trốn, ẩn nấp tại cánh đồng rậm rạp ở huyện Bến Lức (Long An) là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM). Trong đêm 8/1, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an cùng chó nghiệp vụ tiếp tục truy tìm nhưng đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện tung tích của đối tượng.

Bên ngoài cánh đồng, dọc theo tuyến đường liên ấp 7, lực lượng công an địa phương, dân phòng, CSGT lập các chốt chặn, bao quanh bán kính hơn 4 km của khu vực thuộc xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, Long An).

Đồng thời, lực lượng chức năng dùng flycam, loa phát thanh di động kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Chính quyền xã đã phát thông báo qua loa phát thanh về danh tính của nghi phạm. Theo đó, nghi phạm tên Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997), thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Chính quyền xã Lương Hoà kêu gọi Nguyễn Thanh Tâm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Nghi phạm giết người đã ghé vào quán nước trước khi rời đi - Ảnh: PLO

Ngoài ra, chính quyền xã cũng đề nghị người dân trên địa bàn kiểm tra từ ngày 6/1 đến nay có bị mất quần áo, giày dép, dao... hoặc các dụng cụ làm nông của gia đình, nếu bị mất thì báo cho công an xã.

Tuy nhiên, đến 7h sáng 9/1, sau gần 70 giờ truy tìm, nghi can giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn, (TP.HCM) vẫn "bặt vô âm tín".

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, hơn 10 giờ ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong một kiốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên xe máy SH mode với tốc độ cao. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện chị NTHP (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) bị trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong.

Sau đó, Công an tỉnh Long An và Công an TP.HCM đã xuyên đêm lần theo dấu vết để truy bắt hung thủ gây án, được cho là đang trốn ở cánh đồng rộng tại huyện Bến Lức, Long An.