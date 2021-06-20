Hà Nội: Cháy lớn ở Vinhomes Ocean Park, khói đen bốc lên cao hàng chục mét

Chiều nay (20/6), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở tòa S2.03, khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Hà Nội).

Theo thông tin từ Zing News, vụ cháy xảy ra vào lúc 15h ngày 20/6 tại tòa S2.03 khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Hỏa hoạn bốc lên từ khu vực ban công phụ của một căn hộ tại tầng 8. Ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh. Khói đen từ vụ cháy bốc lên cao hàng chục mét, bao trùm một phần tòa nhà.

Khu vực đặt máy giặt và cục nóng điều hòa bốc cháy - Ảnh: Zing News

Theo nhân chứng, khu vực ban công phụ này là nơi đặt máy giặt và cục nóng điều hòa của căn hộ, ngoài ra, tại đây còn xuất hiện một số bìa carton.

Người dân các tòa nhà lân cận sau đó đã hô hoán và gọi cứu hỏa. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế.

Chỉ huy Công an huyện Gia Lâm cho biết vụ việc không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện.

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