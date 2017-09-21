Gửi con được bốn ngày, cha mẹ đau đớn nhận tin con trai hai tuổi đuối nước thương tâm dưới ao

Xã hội 21/09/2017 16:13

Vì bận nên hai vợ chồng gửi con hai tuổi cho một người trông trẻ thuê. Thế nhưng chỉ sau 4 ngày, bé bị ngã xuống ao rồi tử vong do đuối nước.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 18/9 tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng.

Gửi con được bốn ngày, cha mẹ đau đớn nhận tin con trai hai tuổi đuối nước thương tâm dưới ao - Ảnh 1
Bé T. tử vong vì sự bất cẩn của người trông trẻ thuê - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18/9, cháu N.T.T (2 tuổi, trú tại thôn Hòa Nhuận 4, xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng) được bà Nghệ, một người trông trẻ thuê (56 tuổi, ngụ tại thôn Phí Xá, xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng) bế ra mảnh ruộng gần nhà để cuốc đất trồng rau.

Khi ra đến nơi, bà Nghệ đặt cháu T. ngồi dưới gốc cây nghỉ mát và làm việc. Một lúc sau khi bà quay lại thì không thấy bé T. đâu.

Gửi con được bốn ngày, cha mẹ đau đớn nhận tin con trai hai tuổi đuối nước thương tâm dưới ao - Ảnh 2
Người mẹ đau đớn khi nhắc về đứa con tội nghiệp - Ảnh: Internet

Nghi có chuyện chẳng lành, bà Nghệ đã lội xuống khu vực ao gần đó để mò. Sau một lúc tìm kiếm, bà Nghệ phát hiện bé T. đã bị đuối nước dưới ao. Người phụ nữ nhanh chóng hô hoán mọi người đến giúp đỡ đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì ngạt nước quá lâu nên T. đã tử vong trước đó.

Theo thông tin trên Đời sống plus, T. là con thứ hai của anh Nguyễn Văn Sơn và chị Phạm Thị Loan. Hai anh chị đều làm công nhân. Vì để tiện đường đưa đón con nên vợ chồng anh chị quyết định gửi con cho bà Nghệ. Tuy nhiên, chỉ sau bốn ngày thì sự việc đau lòng xảy ra.

Gửi con được bốn ngày, cha mẹ đau đớn nhận tin con trai hai tuổi đuối nước thương tâm dưới ao - Ảnh 3
Nơi cháu T. gặp nạn - Ảnh: Internet

Được biết, bà Nghệ đã làm nghề giữ trẻ thuê cho các phụ huynh được hơn 6 năm, chủ yếu là trông dùm người quen với giá 1 triệu đồng/cháu/tháng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ sự việc.

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