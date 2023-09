Vì bận nên hai vợ chồng gửi con hai tuổi cho một người trông trẻ thuê. Thế nhưng chỉ sau 4 ngày, bé bị ngã xuống ao rồi tử vong do đuối nước.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 18/9 tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18/9, cháu N.T.T (2 tuổi, trú tại thôn Hòa Nhuận 4, xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng) được bà Nghệ, một người trông trẻ thuê (56 tuổi, ngụ tại thôn Phí Xá, xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng) bế ra mảnh ruộng gần nhà để cuốc đất trồng rau.

Khi ra đến nơi, bà Nghệ đặt cháu T. ngồi dưới gốc cây nghỉ mát và làm việc. Một lúc sau khi bà quay lại thì không thấy bé T. đâu.

Nghi có chuyện chẳng lành, bà Nghệ đã lội xuống khu vực ao gần đó để mò. Sau một lúc tìm kiếm, bà Nghệ phát hiện bé T. đã bị đuối nước dưới ao. Người phụ nữ nhanh chóng hô hoán mọi người đến giúp đỡ đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì ngạt nước quá lâu nên T. đã tử vong trước đó.

Theo thông tin trên Đời sống plus, T. là con thứ hai của anh Nguyễn Văn Sơn và chị Phạm Thị Loan. Hai anh chị đều làm công nhân. Vì để tiện đường đưa đón con nên vợ chồng anh chị quyết định gửi con cho bà Nghệ. Tuy nhiên, chỉ sau bốn ngày thì sự việc đau lòng xảy ra.

Được biết, bà Nghệ đã làm nghề giữ trẻ thuê cho các phụ huynh được hơn 6 năm, chủ yếu là trông dùm người quen với giá 1 triệu đồng/cháu/tháng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ sự việc.

Cha của bé gái 3 tuổi bị đối tượng 79 tuổi hiếp dâm: "Ông ấy tỏ ra kiệt sức ở tòa nhưng về nhà vẫn đi lại phăng phăng" Trong ngày xét xử hành vi hiếp dâm bé gái 3 tuổi, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) phải được người thân cõng vào tòa. Thế nhưng theo người thân của nạn nhân, sau khi xét xử xong, ông Vĩnh về nhà vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-con-duoc-bon-ngay-cha-me-dau-don-nhan-tin-con-trai-hai-tuoi-duoi-nuoc-thuong-tam-duoi-ao-235683.html