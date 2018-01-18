Giám đốc đâm chết hai nữ sinh rồi bỏ chạy: ‘Tôi chỉ biết đâm vào cái gì đó, tung lên trời’

Xã hội 18/01/2018 19:47

Tại cơ quan công an, giám đốc đâm chết 2 nữ sinh khai rằng: 'Lúc đó tôi say rượu. Tôi chỉ biết lên xe và lái xe đến chỗ đó, đâm vào cái gì đó, tung lên trời rồi tôi xuống xe. Tôi không nhớ gì nữa vì đang say rượu'.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 16 giờ ngày 14/1, em Nguyễn Thị Thùy Dương, Cao Thị Quỳnh (cùng sinh năm 2003, ngụ tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị một chiếc ô tô tông tử vong.

Giám đốc đâm chết hai nữ sinh rồi bỏ chạy: ‘Tôi chỉ biết đâm vào cái gì đó, tung lên trời’ - Ảnh 1
Chiếc xe 'điên' gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: Đất Việt

Theo thông tin từ đại diện thôn Ngọc Liễn, vợ người tài xế đâm chết hai nữ sinh đã đến gia đình nạn nhân hỏi thăm và thắp hương. Được biết, ngay tối hôm sự việc xảy ra, gia đình tài xế cũng đã đến lo tiền mai táng.

Tài xế gây tai nạn là Trịnh Hồng Khanh (35 tuổi, cư trú tại phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng). Sau khi tông chết 2 nữ sinh, tài xế Khanh lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giám đốc đâm chết hai nữ sinh rồi bỏ chạy: ‘Tôi chỉ biết đâm vào cái gì đó, tung lên trời’ - Ảnh 2
Tài xế Khanh gây tai nạn khi say rượu - Ảnh: Internet

Tại cơ quan công an, Khanh khai: “Lúc đó tôi say rượu. Tôi chỉ biết lên xe và lái xe đến chỗ đó, đâm vào cái gì đó, tung lên trời rồi tôi xuống xe. Tôi không nhớ gì nữa vì tôi đang say rượu. Đến khu vực ngã tư lại tông tiếp vào vật gì đó. Sau khi dừng xe lại, tôi mở cửa xe đi bộ gọi điện thoại cho người nhà nhưng không thể nhớ số của ai để gọi. Về nhà bằng cách nào tôi không nhớ rõ”.

Giám đốc đâm chết hai nữ sinh rồi bỏ chạy: ‘Tôi chỉ biết đâm vào cái gì đó, tung lên trời’ - Ảnh 3
Người thân nạn nhân thẫn thờ khi kể lại sự việc - Ảnh: Internet

Theo kết quả kiểm tra hơi thở, cơ quan chức năng xác định tài xế Trịnh Hồng Khanh có nồng độ cồn là 0,47ml. Đối tượng là giám đốc một doanh nghiệp vận tải ở Hải Phòng, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH MTV Bản Luật) cho biết căn cứ khoản 2 điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi của tài xế Khanh có thể bị phạt tù từ 03 đến 10 năm.

Khoản 2 điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 quy định như sau:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Khoảng 16 giờ ngày 14/1, hai nữ sinh Quỳnh và Dương chở nhau trên xe đạp điện thì bất ngờ bị xe bán tải do tài xế Trịnh Hồng Khanh điều khiển đâm trúng.

Cú đâm mạnh của xe bán tải khiến hai nạn nhân văng xuống mương nước gần đó và tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế Khanh lái xe bỏ chạy và tiếp tục đâm vào taxi ngược chiều rồi mới dừng lại.

Tài xế 'xe điên' tông chết 2 nữ sinh là giám đốc doanh nghiệp vận tải

Tài xế 'xe điên' tông chết 2 nữ sinh là giám đốc doanh nghiệp vận tải

Công an huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) xác định Trịnh Hồng Khanh, nghi phạm điều khiển xe bán tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 nữ sinh thiệt mạng thương tâm vào chiều 14-1, có nồng độ cồn trong máu.

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