Giá heo hơi hôm nay, ngày 8/4/2025: Cả nước đồng loạt tăng, cao nhất 73.000 đồng/kg

Theo thông tin từ báo Công Thương: Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay tiếp tục xu hướng tăng so với hôm qua. Cụ thể, Bắc Giang và Phú Thọ tăng 1.000 đồng/kg lên mức 69.000 đồng/kg. Các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang đồng loạt tăng 1.000–2.000 đồng/kg, hiện ở mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, những địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận giữ nguyên giá so với hôm qua. Xu hướng chung cho thấy khu vực này đang tăng giá nhẹ ở nhiều nơi, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng có chiều hướng tăng. Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định đồng loạt tăng 1.000–2.000 đồng/kg, lên mức 69.000–70.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Huế cũng tăng lên 68.000–69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay không ghi nhận biến động mạnh. Đồng Nai là tỉnh duy nhất tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên 72.000 đồng/kg. Bến Tre cũng nhích nhẹ từ 72.000 lên 73.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh và Sóc Trăng duy trì mức giá ổn định so với hôm qua, dao động từ 70.000–74.000 đồng/kg. Nhìn chung, miền Nam giữ giá là chủ yếu, với chỉ vài điểm tăng nhẹ.

Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam hôm nay cũng bất ngờ tăng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Theo Cục Thống kê, những tháng cuối năm 2024, dịch bệnh lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi xảy ra trên đàn heo tại một số tỉnh phía nam. Đặc biệt, đàn heo nái hao hụt một phần tổng đàn và gây tâm lý lo ngại đối với người chăn nuôi. Thêm vào đó, một bộ phận người chăn nuôi, nhất là ở khu vực chăn nuôi vừa và nhỏ gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng, nguồn cung con giống cùng với tâm lý lo ngại dịch bệnh nên tái đàn chậm, thậm chí để trống chuồng. Một số địa phương có sản lượng giảm như Khánh Hòa giảm 5,1%, Long An giảm 4,5%, TP.HCM giảm 2,6%... Tại Đồng Nai, sản lượng heo hơi xuất chuồng quý 1/2025 chỉ tăng 0,2% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, trên phạm vi cả nước, sản lượng heo xuất chuồng quý 1/2025 vẫn tăng 5% so cùng kỳ. Trong đó, có một số địa phương tăng khá như Gia Lai tăng 18%, Bình Định tăng 7,6%, Hưng Yên tăng 6,9%, Bình Phước tăng 5,8%. Thanh Hóa tăng 5,2%... Do vậy, nguồn cung thịt heo sẽ đáp ứng tiêu dùng trong thời gian tới.