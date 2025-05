Giá cà phê hôm nay 25/5/2025: Giá cà phê thế giới biến động trái chiều, tại Việt Nam giá ra sao?

Theo thông tin từ VOV.VN, giá cà phê trên thị trường thế giới tối nay 24/5 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 4.705 – 4.809 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 trên sàn London tăng 0,06% so với phiên liền trước, tương đương 3 USD/tấn niêm yết ở mức 4.790 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2025 là 361 US cent/lb, tăng 0,07% tương đương 0,25 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.