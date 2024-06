Dự báo thời tiết hôm nay 15/06: TP HCM và Nam Bộ tiếp tục đón mưa lớn, Miền Bắc đề phòng ngập úng

Gió Tây Nam hoạt động mạnh dần từ cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động : Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hôm nay 15-6, TP HCM và khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, nắng nóng duy trì với cường độ thay đổi ít so với hôm qua. Có mưa rào và dông vài nơi, về chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây có trục qua khu vực Nam Bộ nâng trục dần lên phía bắc. Đồng thời vùng nhiễu động hình thành trên vùng biển ngoài khơi nam Biển Đông có xu hướng di chuyển về phía tây (gần khu vực các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ). Trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống: Trong đêm qua và sáng sớm nay (15/6), ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/6 đến 03h ngày 15/6 có nơi trên 100mm như: Phùng Chí Kiên (Bắc Kạn) 165.8mm, Du Già (Hà Giang) 150mm, Hồng Thái (Tuyên Quang) 142.8mm, Trương Lương (Cao Bằng) 105.4mm,…

Từ sáng sớm ngày 15/6 đến sáng 16/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng); khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to tập trung về đêm và sáng với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo từ chiều ngày 16-21/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.