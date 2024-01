Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ TTXVN, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Hà Quang Vương (sinh năm 1962, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTXVN

Trước đó, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, vào lúc 16h35 ngày ngày 12/1, tài xế Hà Quang Vương điều khiển xe ô tô bán tải BKS 14C-207.26 di chuyển trên QL18 18 từ Mông Dương về TP. Cẩm Phả. Khi lưu thông đến khu vực ngã tư (tại Km161, QL18, thuộc khu 2, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả) thì đèn giao thông tại ngã tư chuyển màu đỏ khiến tài xế Vương phải phanh dừng xe gấp.

Do đạp nhầm sang chân ga, chiếc xe ô tô do anh Vương điều khiển đã tăng tốc bất ngờ và đâm vào phía sau 2 xe máy BKS 14U1-146.42 (do anh N.A.T điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều) và xe BKS 11L1-146.33 (trên xe có anh B.V.Th. và chị B.T.T đang di chuyển phía trước). Sau khi tông vào 2 xe máy, chiếc xe ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè bên phải, đâm vào xe ô tô BKS 14C - 125.71 đang đỗ trên vỉa hè.

Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ; 2 xe máy và 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

