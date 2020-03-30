Đi làm thuê, thanh niên giao cấu với bé gái 13 tuổi dẫn đến sinh con

Xã hội 30/03/2020 19:39

Trong thời gian làm thuê, Đại quen biết với bé L. rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Nam thanh niên giao cấu với bé gái dẫn đến sinh con khi nạn nhân mới 13 tuổi.

Mới đây, TAND huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lò Văn Đại (SN 1997, trú tại bản Hua Tát, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mă, tỉnh Sơn La) về tội giao cấu với bé gái 13 tuổi đến sinh con.

Theo cáo trạng, Lò Văn Đại và chị Lò Thị Y là vợ chồng, đã có 2 con chung. Đến đầu tháng 11/2017 Đại đi làm phụ hồ cho chú ruột là Tòng Văn Ngoai tại công trình Trường tiêu học Mường Cai (xã Mường Cai). 

Trong thời gian làm thuê tại đây, Đại quen biết với cháu L. (sinh ngày 1/9/2004) rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Khoảng 20 giờ ngày 12/11/2017, Đại đến nhà cháu L. chơi, sau đó hai người ra gốc cây nhãn gần nhà quan hệ tình dục với nhau.

Đi làm thuê, thanh niên giao cấu với bé gái 13 tuổi dẫn đến sinh con - Ảnh 1
Nam thanh niên giao cấu với bé gái 13 tuổi dẫn đến sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 15/11/2017, Đại về nhà ở bản Hua Tát, Chiềng Cang để giúp chị gái dựng nhà sau đó đi xuống huyện Quảng Hà, Quảng Ninh làm thuê. Tháng 7/2018 gia đình thấy cháu L. có biểu hiện khác thường nên đưa đi khám và phát hiện bé gái đã mang thai được hơn 8 tháng. Ngày 26/7/2018, bố của cháu L. tố cáo với công an hành vi của Đại.

Cuối tháng 8/2018, L. sinh một bé trai nặng 2,8 kg nhưng đã cho cháu bé đi làm con nuôi. Không lâu sau đó, cháu bé qua đời do bệnh viêm phổi.

Tại cơ quan công an, Đại đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Tuy nhiên sau đó lại bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khoảng giữa tháng 10/2019, Lò Văn Đại bị bắt theo lệnh truy nã của Công an huyện Sông Mã.

Công an xác định tại thời điểm Đại và L. quan hệ tình dục, bé gái mới 13 tuổi 2 tháng 11 ngày.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đại đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện hợp pháp của bị hại cho biết, gia đình đã nhận đủ số tiền 26 triệu đồng do bị cáo Lò Văn Đại bồi thường và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Cuối cùng, HĐXX TAND huyện Sông Mã đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lò Văn Đại 4 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

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