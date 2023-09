Ngày 10/10, trại giam Đắk P’lao (trực thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ ngày trở về” năm 2017, với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Nông cùng các phạm nhân đang chấp hành án tại trại. Đây là cơ hội cho các phạm nhân tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, được khám chữa bệnh, gặp gỡ thân nhân và nói lời xin lỗi tới người bị hại.

Thời điếm đó, Huấn có quan hệ tình cảm với cô gái P.T.T (17 tuổi) sống cùng xã. Do cả hai còn ít tuổi nên mẹ Huấn nhiều lần khuyên ngăn, chờ chín chắn hẵng tính chuyện yêu đương. Nghĩ mẹ cấm cản chuyện lứa đôi, Huấn và mẹ luôn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Ngày 7/3/2016, trong lúc đi hái tiêu ở vườn, hai mẹ con tiếp tục cãi nhau vì chuyện tình cảm của Huấn. Chiều tối cùng ngày, trong lúc người mẹ đi ra ngoài, Huấn đã lén bỏ một gói thuốc diệt chuột vào nồi cháo gà vừa nấu nhằm đầu độc mẹ.

Rất may khi múc cháo ăn, thấy nước có màu xanh đen nên mẹ Huấn chỉ ăn mỗi thịt gà, cháo đổ cho có và mèo ăn. Sáng hôm sau, 2 con chó và 1 con mèo nằm chết trước sân. Nghi ngờ có người bỏ thuốc độc vào nồi cháo, mẹ Huấn báo công an. Đến trưa ngày 8/3/2016, công an xã Thuận Hà đến nhà Huấn làm việc. Huấn đã bị bắt giữ và thừa hành vi phạm tội của mình.

Hành động bồng bột của Huấn tuy không gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn phải chịu mức án 9 năm tù về tội “Giết người”.

Những ngày trong trại giam, Huấn mới thấm thía và day dứt lỗi lầm đã gây ra với chính người mẹ mang nặng đẻ đau. Cầm micro trên tay, giọng Huấn run run: “Con biết mẹ rất khổ sở vì đứa con như con, không biết bao nhiêu lần nước mắt mẹ đã rơi vì con. Những giọt nước mắt đó chỉ càng làm cho con thêm xót xa và ân hận vô cùng...

Sau những gì đã xảy ra, mẹ vẫn dành cho con sự yêu thương, mẹ đã thắp sáng niềm tin cho con để con vượt qua những tội lỗi này. Ở đây, con luôn nghe lời cán bộ, cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về làm người lương thiện. Con mong mẹ luôn bình an, khỏe mạnh, nhất định một ngày nào đó con sẽ trở về báo hiếu cho mẹ...”.

Dứt lời, Huấn quỳ xuống ôm lấy chân người mẹ đang khóc nức nở. Phạm nhân trẻ tuổi nghẹn ngào lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má người phụ nữ một đời hanh hao vì con. Chứng kiến cảnh đoàn tụ đẫm nước mắt, mọi người tham gia chương trình không khỏi nghẹn lòng, xúc động.

Lòng mẹ thương con trời bể, ngay từ đầu, cô Loan, mẹ phạm nhân Huấn đã tha thứ cho hành vi của đứa con vụng dại.

Gạt nước mắt, cô Loan tâm sự với PV Dân Trí: “Tôi chưa bao giờ oán hận hành động của con, mà chỉ tiếc nuối về sự việc đó. Nhà chỉ có một mẹ, một con nên con dại thì cái mang, em nó lầm lỡ khi tuổi đời còn quá trẻ thành ra suy nghĩ bồng bột, nông nổi. Ngày ấy nếu mẹ con ngồi nói chuyện êm ấm thì cũng đâu ra nông nỗi này !”

Những ngày con chấp hành án, người mẹ lại tất tả thu xếp thời gian lặn lội thăm con. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai mẹ con không đủ để tâm tình biết bao câu chuyện trong – ngoài song sắt.

Ngày về nhà sẽ không còn xa xôi khi Huấn luôn có mẹ động viên chuyên tâm lao động, cải tạo thật tốt.