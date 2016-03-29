Có nốt ruồi ở 1 trong 7 vị trí này, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ý nghĩa của chúng

Xã hội 29/03/2016 19:00

Mỗi nốt ruồi trên cơ thể bạn đều mang một ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, nốt ruồi ở các vị trí sau có những ý nghĩa đặc biệt khác.

Mỗi người đều có nốt ruồi trên cơ thể. Có nốt lớn, nốt nhỏ, nhưng vị trí của chúng đều mang ý nghĩa đặc biệt. Có những nốt ruồi liên quan đến tài lộc, có những nốt liên quan đến số mệnh trong khi số khác liên quan đến sức khỏe. Bạn có muốn biết những nốt ruồi trên người mình có ý nghĩa gì không? Hãy tiếp tục đọc để biết nhé.

Nốt ruồi nơi thái dương

Có nốt ruồi ở 1 trong 7 vị trí này, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ý nghĩa của chúng - Ảnh 1
Nốt ruồi ở vị trí này biểu thị bạn có cơ hội di chuyển

Nốt ruồi nơi thái dương liên quan đến cơ hội 'xê dịch'. Nếu bạn có 1 nốt tại khu vực này, nó biểu thị bạn sẽ có nhiều cơ hội di chuyển. Đó có thể là cơ hội nghề nghiệp, hoặc thuần túy đi du lịch mà thôi.

Nốt ruồi giữa chân mày

Có nốt ruồi ở 1 trong 7 vị trí này, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ý nghĩa của chúng - Ảnh 2
Nốt ruồi tại đây liên quan đến nghề nghiệp của bạn

Nốt ruồi tại vị trí này có liên quan đến sự phát triển và thăng tiến nghề nghiệp của bạn, vì chân mày được coi là khu vực nghề nghiệp. Nó có nghĩa là bạn sắp được thăng chức, tăng lương hoặc đại loại thế.

Nốt ruồi giữa mắt và lông mày

Có nốt ruồi ở 1 trong 7 vị trí này, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ý nghĩa của chúng - Ảnh 3
Nốt ruồi ở đây biểu thị bạn có khả năng thích ứng cao

Đây là khu vực liên quan đến gia đình. Nếu bạn có 1 nốt ruồi ở đây, nó biểu thị bạn là người có khả năng thích ứng cao. Bạn hòa nhã với mọi người và có thể gánh vác vai trò lãnh đạo.

Nốt ruồi ở môi trên

Có nốt ruồi ở 1 trong 7 vị trí này, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ý nghĩa của chúng - Ảnh 4
Nốt ruồi ở môi trên cho thấy bạn lo lắng nhiều nhất về thực phẩm và quần áo

Việc có nốt ruồi ở môi trên có nghĩa là bạn lo lắng nhất về thực phẩm và quần áo. Bạn giỏi kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và cũng khá nổi tiếng giữa bạn bè.

Nốt ruồi nơi xương gò má

Có nốt ruồi ở 1 trong 7 vị trí này, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ý nghĩa của chúng - Ảnh 5
Nốt ruồi ở đây biểu thị bạn sẽ có vị trí cao trong côngt? việc

Nếu bạn có nốt ruồi trên xương gò má, nó biểu thị rằng bạn sẽ có vị trí cao trong công việc và tài sản của bạn sẽ tăng lên.

Nốt ruồi nơi lòng bàn tay

Có nốt ruồi ở 1 trong 7 vị trí này, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ý nghĩa của chúng - Ảnh 6
Nốt ruồi ở lòng bàn tay biểu thị bạn không bao giờ thiếu tiền

Có nốt ruồi ở vị trí này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ thiếu tiền. Bạn là người thông minh, tham vọng và có thể dễ dàng đạt được vị trí lãnh đạo. Nếu nốt ruồi nằm ở lưng bàn tay, nó biểu thị bạn có khả năng tài chính và quản lí mạnh. Hơn nữa, bạn cũng giỏi kiếm tiền.

Nốt ruồi nơi bàn chân

Có nốt ruồi ở 1 trong 7 vị trí này, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ý nghĩa của chúng - Ảnh 7
Nốt ruồi ở gan bàn chân cho biết bạn có thể là nhà lãnh đạo giỏi

Nốt ruồi nơi gan bàn chân có nghĩa bạn thường xuyên đi du lịch, thưởng thức những nền ẩm thực khác nhau..vv. Bên cạnh đó, bạn cũng khá nổi tiếng tại nơi làm việc và bạn có thể là nhà lãnh đạo giỏi.

Hãy tìm xem cơ thể bạn có những nốt ruồi nào nhé!

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