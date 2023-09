Mặc cô giáo van xin "Chị ơi, em đang mang bầu, chị đừng đánh em nữa", vị phụ huynh vẫn khăng khăng "Bầu thì bầu, tao đập cho chết luôn".

Liên quan đến vụ việc nữ giáo sinh thực tập P.T.H. tại Trường Mầm non Việt - Lào (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) bị phụ huynh đánh nhập viện, có nguy cơ sảy thai, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã triệu tập và tạm giữ phụ huynh trên để điều tra.

Nữ giáo sinh hiện đang được điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An - Ảnh: Dân Việt

Cô H. kể lại, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 22/3, bà Phan Thị N. (35 tuổi, trú tại khối 3, phường Trung Đô, TP. Vinh) - mẹ của cháu Trần Đăng Kh. (lớp 5 tuổi) lao vào lớp chửi bới, đánh đập khiến cô H. choáng váng, ngất xỉu.

Vị phụ huynh thét lớn: "Có phải cô đánh con tôi không?". Cô H. chưa kịp phân trần thì bà N. đã xông vào đánh, túm tóc, đấm đá liên tiếp vào bụng và lưng cô giáo. Mặc cô H. van xin "Chị ơi, em đang mang bầu, chị đừng đánh em nữa", bà N. vẫn khăng khăng "Bầu thì bầu, tao đập cho chết luôn".

Cô H. cũng thông tin thêm, bà N. yêu cầu cô H. phải quỳ xuống xin lỗi thì mới tha cho. Vì sợ nguy hiểm cho bào thai 13 tuần tuổi, cô H. đành quỳ xuống xin lỗi mẹ con bà N. Nữ giáo sinh cũng khẳng định mình không đánh cháu bé 5 tuổi, bị bắt quỳ trước bao nhiêu học sinh khiến cô rất xấu hổ, nhục nhã.

Cô giáo mầm non bị phụ huynh đánh đập, bắt quỳ xin lỗi - Ảnh: Dân Việt

Theo một bác sĩ đang điều trị cho nữ giáo viên, chị H. đang mang thai ở tuần thứ 13, bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sảy thai nên cần được theo dõi chặt chẽ.

Sau khi bị tạm giữ điều tra, bà N. thừa nhận đã hành hung nữ giáo sinh và tỏ ra vô cùng ân hận.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang chờ kết quả giám định thương tích của cô H. để có căn cứ xử lý phụ huynh trên.

Vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Đã có kết quả điều tra từ huyện Theo kết quả điều tra, phụ huynh Võ Hòa Thuận được xác định đã dùng lời nói ép buộc cô giáo N. (giáo viên lớp 4, Trường Tiểu học Bình Chánh) quỳ gối xin lỗi.

