Sau khi có thông tin bị công an truy tìm vì nghi liên quan tới một vụ cướp giật tại TP.Nha Trang, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Từ Hữu Phước lên tiếng phủ nhận và khẳng định đã đến cơ quan công an địa phương làm việc. Trong khi đó, nhà chức trách lại cho rằng, người này chưa làm việc với công an.