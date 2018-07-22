Nhiều giờ qua, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại hình ảnh người mẹ trẻ bế con đuổi theo tên cướp trên đường. Theo hình ảnh trong đoạn clip, chị đang bế con đi trên đường thì bị một nam thanh niên bịt khẩu trang chạy xe áp sát giật phăng chiếc ví.

Theo thông tin từ Saostar, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều 19/7 vừa qua tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh). Hiện tại vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhìn thấy tên cướp chuẩn bị tẩu thoát, chị nhanh chóng đuổi theo để tìm cách lấy lại tài sản của mình. Sau đó, vì tên cướp chạy quá nhanh nên hai mẹ con ngã nhào xuống đường. May mắn là cả hai không bị thương. Nghe tiếng kêu cứu, người dân liền chạy ra giúp đỡ, tuy nhiên tên cướp đã kịp thời chạy thoát.

Người mẹ bế con chạy theo cướp gây tranh cãi - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng mạng. Một số người cho rằng hành vi của người mẹ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trên tay còn đang bế con nhỏ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số người lên tiếng bênh vực vì cho rằng đó chỉ là hành động quán tính khi gặp cướp.

“Nguy hiểm thật, lỡ như hai mẹ con gặp tai nạn thì ân hận không kịp. Trong trường hợp đó, tốt nhất nên tri hô để mọi người ra giúp chứ đuổi theo nguy hiểm cho cả mẹ và con. Đây cũng là bài học cho mọi người, nhất là chị em phụ nữ, ra ngoài nhớ cẩn thận tài sản của mình”, K.G bình luận.

May mắn là cả người mẹ và đứa trẻ không bị thương - Ảnh cắt từ clip

“Mình thấy mọi người đang làm quá sự việc lên, thử đặt mình vào hoàn cảnh đấy xem có bình tĩnh được không? Ai cũng vậy, phát hiện mình bị cướp thì dĩ nhiên phải chạy theo rồi. Sau đó, chị này cũng dừng lại chứ đâu phải bất chấp chạy theo đâu”, M.I phản bác.

Hiện vụ việc vẫn đang được cư dân mạng liên tục chia sẻ và bình luận.